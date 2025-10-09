Jövő héten Magyarországra ér a Dániától Isztambulig gyalogló férfi

Immár 56 napja van úton az a dán férfi, aki egy hirtelen ötlettől vezérelve 4000 kilométeres gyalogútra indult, hogy eljusson Dániából a török nagyvárosba. Jesper Strange Rasmussen a közösségi hálón, helyi csoportokban keres felajánlókat, akik jóvoltából vacsorát kaphat, vagy eltölthet valahol egy éjszakát.

A dán utazó céljáról és kalandjairól Facebook-oldalán és saját honlapján tudósít, bejegyzései szerint pedig tegnap, október 8-án Lengyelországban, Krakkó környékén járt. Szálláskereső felhívásai alapján útja jövő héten Tiszaújvároson és Miskolcon keresztül vezet majd.

Az elmélyülésre, csöndre, új kalandokra és ismeretségekre vágyó Rasmussen honlapján támogatásokat is gyűjt céljai megvalósítása érdekében.

Kápátalja.ma