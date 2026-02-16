Kaláccsal lepték meg a Beregdédai Református Asszonykör tagjai a helyi időseket

A Beregdédai Református Asszonykör jóvoltából 10 település idősei és a Mezővári Idősek Otthona lakói kaptak szívből jövő ajándékot: házi készítésű, kemencében sült kőttes kalácsokat.

A jótékonysági kezdeményezés a szeretet és az összetartozás jegyében valósult meg.

A KárpátHáz Alapítvány bejegyzése szerint a kalácsos ajándékok nemcsak ízükben, hanem szimbolikus értékükben is gazdagok: a közösségi összefogás, az odafigyelés és az imádság által tett jócselekedetek mindenki számára példaértékűek lehetnek.

A kezdeményezők kiemelték, hogy a jó cselekedetekhez nem kell más, csak akarat, és az apró gesztusok is hatalmas örömet szerezhetnek a rászorulóknak.

Köszönjük az imát, a szeretetet és a szorgos kezek munkáját a Beregdédai Református Asszonykörnek és Kovács Csillának – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma