Hiúzt kaptak lencsevégre a kárpátaljai határőrök

Az ukrán–román határ közelében egy hiúzt rögzített a határőrség távmegfigyelő rendszere. A Kárpát-medencében ritkának számító ragadozóról a Munkácsi Határőregység alcsoportja tett közzé felvételeket.

Mint írják, a környéken szolgálatot teljesítők ismerik már a hiúzt, akinek nyomaival járőrözés során eddig is többször találkoztak.

A bejegyzésben kiemelik, hogy a ragadozó jól alkalmazkodik a téli környezethez, és a havas tájban naponta akár 30 kilométert is megtesz eleség után kutatva.

Figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy az emberek számára jelenleg nem ajánlott a túrázás a hegyekben. Helyenként 2 méteres hótakaró, fagy, szél és rossz látási körülmények fogadják az óvatlan látogatókat.

Kárpátalja.ma