Kézápolási tippek a hideg napokra

Télen nem csak házon kívül, de házon belül is egészen más körülmények hatnak a bőr védőrétegére, mint a melegebb évszakokban. A nagyobb igénybevételt azonban csak akkor viseli jól, ha megfelelő támogatásban részesül.

Sokak számára ismerős jelenség az, amikor a kellemes évszakokban még selymesen puha bőrük egyszer csak érdesen szárazzá, pirossá és irritálttá válik. A viszkető, húzódó, kirepedező, esetleg fájdalmas érzést a bőr nedvességhiány váltja ki, amelyet a kinti hideg és a benti fűtéstől alacsony páratartalom okozza. Ráadásul a szezonális vírusok elkerülése miatt jellemző a téli időszakban gyakrabban mosunk kezet, ha pedig emellett például többször takarítunk is, még inkább igénybe vesszük bőrt.

Ilyenkor a bőrfelszínen található, védelmező víz-zsír (barrier) réteg könnyebben megsérülhet, amitől nem csak megjelenhetnek a kellemetlen tünetek, hanem a felrepedezett bőr könnyen utat engedhet azoknak a kórokozóknak, amelyek így a mélyebb rétegekbe is eljuthatnak. Bár a bőr barrier funkciójának erőssége elsősorban genetikai eredetű, ha jobban odafigyelünk a téli bőrápolásra, sokat tehetünk az egészséges állapotának megőrzéséért.

Megelőzés

Az érzékeny bőrűeknek hideg időben mindig ajánlott kesztyűt viselniük a szabad levegőn. Ehhez válasszunk puha, természetes anyagból készült darabokat, mivel a durva szövetek fokozhatják a kidörzsölődést. A mosakodáshoz használt vegyszerek szintén erőteljesen kiszáríthatják a bőrt, ezért javasolt a hagyományos, lúgos szappan helyett kímélő, folyékony krémszappant választani. Fontos kiemelni azt is, hogy a nedves bőr még inkább ki van téve a hideg levegő roncsoló hatásának, így kézmosás után – a kíméletesnek nem mondható kézszárítók helyett – töröljük teljesen szárazra a bőrünket. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a túl forró víz sem tesz jót, ezért a kézmosás után elsősorban langyos vízzel öblítsük le a kezet.

Átgondolt hidratálás

A kiszáradásra hajlamos, érzékeny bőrt télen nem elég egyszer hidratálni. Ahhoz, hogy valóban eredményes legyen, legalább naponta háromszor szükség van rá, ha pedig túl sokat vagyunk szabad levegőn vagy sűrűn mosunk kezet, akár ennek a duplájára is szükség lehet. Ehhez érdemes mindig olyan száraz bőrre ajánlott terméket választani, ami nem csak megelőzésre alkalmas, hanem regenerálja a már kialakult tüneteket is. Ilyenek például a dexpanthenol (B5-provitamin) hatóanyagtartalmú krémek, amelyek elősegítik a természetes gyógyulási, hámosodási folyamatokat. Rendszeres használatukkal megóvható a bőr, valamint megelőzhető a további kiszáradás és berepedezés is.

Ekcémás bőr

A bőrfelszín gyulladását okozó ekcémára szintén jellemző a tünetek téli fellángolása. A viszkető, vörös, esetleg hólyagos bőr kezelésére érdemes olyan prebiotikum tartalmú krémeket alkalmazni, amelyek glicerint, valamint olyan olajokat – például homoktövis olajat – tartalmaznak, amelyek erősítik a bőr védőfunkcióját és segítenek megőrizni a természetes mikroflóra egészségét. Ekcémás bőr esetén kifejezetten hatásosak azok a B5- és B3-vitamint tartalmazó készítmények, amelyek serkentik a lipidtermelést, így fokozva a mélyhidratálást és a védőfunkciók megerősítését.



Esténként érdemes még tovább fokozni a hidratálást: ehhez kenjük be vastagon hidratálókrémmel a kezünket, majd húzzunk rá gyógyszertárban kapható vékony, cérnakesztyűt, amit hagyjuk rajta egész éjszakára! Amennyiben azonban a tünetek erőtejesen vagy nem csak a kézfejen, hanem nagyobb területen jelentkeznek, szükség lehet a bőrgyógyászati szakrendelésen felírt szteroid tartalmú készítmények használatára is.

