Egy bevásárlóközpont harmadik emeletéről zuhant le egy kárpátaljai férfi Lembergben

Május 9-én, szombaton egy kárpátaljai fiatalember zuhant le a Forum Lemberg bevásárló- és szórakoztatóközpont harmadik emeletéről – írja a Zaxid.net Alina Podrejko, a Lemberg megyei rendőrség szóvivőjére hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a fiatalember felmászott a korlátra, majd megcsúszott és leesett. A rendvédelmi szervek vizsgálják az eset körülményeit.

A rendőrség szerint az áldozat egy 20 éves kárpátaljai lakos. A fiatalt többszörös törésekkel szállították kórházba. Állapota súlyos, az esés következtében légmellet kapott és csípőcsont törést szenvedett.

