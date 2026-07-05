KMKSZ ISZ horgászverseny hetedszer

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) törekszik arra, hogy rendszeresen színes és változatos programokkal szolgálja ki a kárpátaljai magyarság apraját és nagyját. Éppen ezért idén is megrendezték a minden évben nagy sikernek örvendő horgászversenyt, melynek a Nagydobronyi Horgásztanya adott otthont. A hetedik alkalommal megszervezett megmérettetésre 30 horgász jelentkezett.

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke elmondta, kiemelten fontosnak tartják, hogy a jelenlegi felgyorsult és túldigitalizált világban kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a fiataloknak, találkozzanak egymással és élvezzék a természet szépségét. Külön öröm, hogy ebben az évben rekord számú 18 év alatti horgász jelentkezett, akiket családtagjaik is elkísértek, így a versenyzésen túl egy hangulatos családi nappá alakult a rendezvény.

Az ünnepélyes megnyitó után a szervezők ismertették a nap programját és a szabályokat, majd a horgászok elfoglalták a kisorsolt helyeiket. A nap főszereplői természetesen a halak voltak, akik kezdetben nehezen akadtak horogra, de a kitartó versenyzőknek mégis sikerült szép példányokat kiemelni a vízből.

A horgászok két kategóriában – felnőtt és ifjúsági – versenyeztek, a szervezők pedig nem fukarkodtak a díjakkal. A felnőtt kategória nyertese Bagyi Tamás lett, aki 11,3 kg-os fogásával nemcsak a mezőny legjobbja lett, de ő vihette haza a legnagyobb halért járó Big fish kupát is. A 18 év alattiak között Úr Balázs lett az első helyezett, Gábor Balázs állt fel a dobogó második fokára, Gubinec Karim pedig a harmadik legeredményesebb horgásznak bizonyult. A negyedik helyezett Szanyi Martin lett, ötödikként pedig Lőrinc Lóránt végzett. Ebben az évben a szervezők két különdíjat is kiosztottak: a legfiatalabb horgász díját Gubinec Názár vihette haza, a legelső kifogott halért járó kupát pedig az abszolút győztes Bagyi Tamás szerezte meg.

Dobsa István köszönetét fejezte ki Horváth Zoltánnak, a KMKSZ ISZ alelnökének a szervezésért, a Nagydobronyi Horgásztanya üzemeltetőinek pedig a színvonalas helyszín biztosításáért.

A horgászverseny közös bográcsozással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma

Fotók: KMKSZ ISZ

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