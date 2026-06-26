Látványos méhkasokat készít egy hobbiméhész Lemberg megyében

A Lemberg megyei Szkole városában élő amatőr méhész, Ihor Szirotyak különleges formájú méhkaptárakat készít: házikók, faliórák, sőt kút formájú kaptárak is megtalálhatók az udvarán. A különleges történetről a Viszokij Zamok számolt be.

Több mint 30 éve a méhek szolgálatában

Ihor Szirotyak már három évtizede foglalkozik méhészettel. Korábban főállás mellett űzte ezt a tevékenységet, jelenleg azonban teljes idejében a méhészkedésnek él – már öt éve nyugdíjas.

Jelenleg 25 méhkaptárt tart saját udvarán, amelyek többsége egyedi, kézzel készített forma. A kaptárok többségét fenyőfából készíti, és időnként megrendelésre is dolgozik. Előfordult, hogy egy teljes méretű, működő kút alakú méhkast is megépített.

A mézet elsősorban saját használatra és családjának termeli, de barátait és szomszédait is rendszeresen ellátja vele. Emellett mézes tinktúrákat és borokat is készít, valamint helyi vásárokon és fesztiválokon is részt vesz.

Szirotyak mérnöki végzettségének köszönhetően számos saját fejlesztésű eszközt is készített. Régi mosógépből és porszívóból például elektromos meghajtású mézpergetőt épített.

Emellett 12 voltos motorból és autótörlőkből saját mézkrémesítő berendezést alakított ki, valamint gőzfejlesztőt is tervezett a viasz újraolvasztásához. Műhelyében saját maga készíti a méhviasz-alapanyagot is, és másokat is tanít a házi előállítás módszereire.

Online is megosztja tapasztalatait

A méhész tapasztalatait saját YouTube-csatornáján is bemutatja, ahol már mintegy 1,3 ezer feliratkozó követi munkáját és találmányait.

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