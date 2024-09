Ma világszerte a megnövekedett autóforgalom okozta súlyos problémákra hívják fel a figyelmet.

Tudjátok, mindig azt javasoljuk, hogy csatoljátok be a biztonsági öveteket! Na most ne tegyétek! Sőt! Ne is üljetek kocsiba, ugyanis ma van az Autómentes Világnap.

– hívja fel a figyelmet Facebook oldalán a rendőrség.

Ma van az Európai Autómentes Nap is, amit minden évben szeptember 22-én tartanak. Az Európai Unió által 2000-ben meghirdetett kezdeményezés a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, egészségügyi és egyéb, a városképet érintő problémákra hívja fel a figyelmet. Célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése.

Az esemény nem koncentrálódik kizárólag egyetlen napra: az európai mobilitási hét rendezvénysorozat keretében szeptember 16. és 22. között világszerte számos programot szerveznek, amelyek az ideális és fenntartható, környezet- és emberbarát közlekedési módok felelősségteljes megválasztását helyezik előtérbe.



Nem mellesleg ma van az orrszarvúak világnapja is. E napon a veszélyeztetett faj védelmére hívják fel a figyelmet.

Forrás: HáziPatika