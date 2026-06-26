Második nagycsaládos hétvége a Vadvölgyben

Ismét lehetősége nyílt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület tagcsaládjainak a ellátogatni a Vadvölgy panzióba június hónap harmadik hétvégéjén. A programra a megszokottól eltérő módon most kisebb létszámban jelentkeztek, viszont ez nem vont le az élményből.

A hétvégét Barta Miklós és Melinda vezették Dercenből. A családok közösen kirándultak, hűsöltek a medencében. Volt alkalom az ismerkedésre, a mélyebb beszélgetésekre, és az ügyesebbek még gombát is találtak a közeli erdőben.

Az alábbiakban résztvevők visszajelzéseit olvashatják:



“A családi hétvége nagyon jó hangulatban telt, a péntek esténk ismerkedéssel, családi címer készítéssel telt. Az aktívabb, nagyobb gyerekek kiélhették a kreativitásukat, amíg a szülők bemutatták családjukat. A szombati nap kirándulással, közös beszélgetésekkel telt. Vasárnap pedig online istentiszteleten vehettek részt a résztvevő családok. A végén közösen kiértékeltük a hétvégét és mindannyian megállapítottuk, hogy igazán sikerült jól kipihenni magunkat. A kisebb létszámnak köszönhetően igazán családiasra sikerült ez a program, köszönjük, hogy részt vehettünk rajta!” – Barta Melinda, Dercen.

“A hétvégét a Vadvölgy Panzióban tölthettük a Nagycsaládos Egyesület szervezésében. Öt család vett részt a programon, és mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. A hangulat végig rendkívül családias és barátságos volt, így gyorsan kialakultak az új barátságok a gyerekek és a szülők között egyaránt. A gyerekek új barátokat szereztek, mi pedig kellemes beszélgetésekkel és közös programokkal gazdagodtunk. Külön élmény volt a közös moziest, amely még jobban összehozta a társaságot. Köszönjük a remek szervezést és ezt a tartalmas, emlékezetes hétvégét! “ – Birta Klaudia, Balazsér.

“Nagyon jól éreztük magunkat a családi hétvégén. Családias, vidám hangulatban telt a program, sok szép élménnyel gazdagodtunk. Új családokat is megismerhettünk, aminek nagyon örültünk. Nagyon jól éreztük magunkat a hétvégi családi kiránduláson. A gyerekek hamar birtokba vették a medencét és mi, felnőttek is élveztük a fürdőzést. Szombaton egy kellemes túrán vettünk részt, sok szép élménnyel gazdagodtunk. Köszönjük a közösen eltöltött időt!” – Homoki Alexandra, Beregdéda.

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