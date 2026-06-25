Megnyílt a GTA VI előrendelése Ukrajnában

A Rockstar Games hivatalosan megnyitotta a Grand Theft Auto VI (GTA VI) előrendeléseit Ukrajnában. A játék a PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra már most előjegyezhető, és minden jel szerint a játékipar egyik legjobban várt megjelenéséről van szó.

A Grand Theft Auto VI két kiadásban lesz előrendelhető:

Standard kiadás – 3499 hrivnya

Ultimate kiadás – 4299 hrivnya

Aki bármelyik verziót november 20-ig előrendeli, egy „Vintage Vice City Pack” nevű bónuszcsomagot is kap, amely a klasszikus Vice City hangulatát idéző digitális tárgyakat tartalmazza.

A digitális verziók előtöltése 2026. november 12-én indul, egy héttel a hivatalos megjelenés előtt. Ugyanezen a napon kerül forgalomba a fizikai kiadás is, amely letöltőkódot tartalmaz.

Az Ultimate kiadás több exkluzív tartalmat is kínál, köztük járműveket, fegyvereket és ruházati elemeket. Emellett a beszámolók szerint a prémium verzió tulajdonosai további, a történetbe integrált extra tevékenységekhez és eseményekhez is hozzáférhetnek, amelyek a főszereplők – Jason és Lucia – történetéhez kapcsolódnak.

A játék megjelenését 2026. november 19-re tervezik PlayStation 5 és Xbox Series X/S platformokra. A PC-s változat megjelenéséről egyelőre nem közöltek hivatalos információkat. A korábbi Rockstar-játékok esetében a PC-port általában később érkezett: a GTA V esetében 19 hónappal, a Red Dead Redemption 2 esetében pedig 12 hónappal a konzolos kiadás után.

A történet szerint a játék helyszíne a modern kori Vice City, a sorozat egyik legismertebb városa. A GTA-szériában először női főszereplő is szerepel: Lucia, aki partnerével, Jasonnel egy Bonnie és Clyde-stílusú bűnözőpárost alkot.

A hivatalos szinopszis szerint a két főszereplő egy balul sikerült akció után a „napfényes Amerika legsötétebb oldalán”, a Leonida államot átszövő bűnügyi összeesküvés közepén találja magát, ahol csak egymásra számíthatnak a túlélés érdekében.

Kárpátalja.ma/UNIAN

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