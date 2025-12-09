Mikulás-napi ünnepség Izsnyétén

December 5-én, pénteken megérkezett a várva várt Mikulás az Izsnyétei 2. Sz. Magyar Tannyelvű Gimnáziumba is. Nemcsak iskolánk tanulói, hanem az óvodások is izgatottan várták a piros ruhás jótevőt.

A gyerekek csillogó szemmel fogadták a vendéget, aki természetesen nem érkezett üres kézzel. Édességcsomagot kaptak, melyet szeretnénk megköszönni a szülők és a gyerekek nevében a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

A napot sok vidámság, közös élmény és ünnepi hangulat tette emlékezetessé. Már most várjuk, hogy jövőre is visszatérjen hozzánk a Mikulás.

Orosz Szilvia