Milyen állatokat árulnak és vásárolnak a kárpátaljaiak?

Vajon milyen állatokat árulnak és vásárolnak a leggyakrabban a kárpátaljai emberek? És milyen szokatlan házi kedvencekkel találkozhatunk Kárpátalján?

A Karpatszkij objektiv felkutatta, hogy milyen állatokat vásárolhatunk és mennyiért a megyében.

Régen szinte minden kárpátaljai család tartott disznót, tehenet vagy lovat. S bár az utóbbi időben egyre kevesebben foglalkoznak ezekkel az állatokkal a legtöbb eladó sertés és tehén a Huszti és a Técsői járásban van.

Egy 5 hetes mangalica ára például 3 500 hrivnya. A Nagyszőlősi kistérségben vietnámi malacot már 3 000 hrivnyáért is meg lehet vásárolni.

Munkácson a legolcsóbbak a malacok, 2 500 hrivnyába kerülnek, míg a legdrágábbak a Beregszászi járásban, ahol akár 5 000 hrivnyát is elkérnek érte.

A kifejlett sertéseket elsősorban élősúly alapján árulják, és kilogrammonként 80-100 hrivnyát kérnek érte. Egy koca átlagosan 17 ezer hrivnyába kerül.

Kevés az eladó ló Kárpátalján. A legolcsóbb azonban mintegy 30 000 hrivnya, a legdrágábbat pedig jelenleg 113 000 hrivnyáért árulják. Ugyanez a helyzet a tehenekkel is, ma már kevesen tartják, így eladó is kevés van belőlük. A Rahói járásban 33 000, Bátyúban 27 000, Ungváron pedig 31 000 hrivnyáért lehet megvásárolni. A Perecsenyi kistérségben egy fiatal üsző 15 000 hrivnyába kerül.

Kecskéből azonban sok van a régióban, a legolcsóbban az Ilosvai kistérségben 1 000 hrivnyáért, legdrágábban a Nagyszőlősi és a Técsői járásban 3 500 hrivnyáért juthatunk hozzá.

A spanyol fajta Murcia Granada kecske darabja 28 604 hrivnyába kerül Ungváron.

Az utóbbi időben megnövekedett a nyulak iránti kereslet. Áruk fajtától függően 200 hrivnyától 1 500 hrivnyáig terjed.

De pulykát, fácánt is lehet vásárolni 600-700 hrivnyáért. Csirke pedig szinte minden kistérségben van eladó: a Nagyszőlősi kistérségben 55 hrivnyától indul az áruk, míg a Munkácsi kistérségben 75 hrivnyától.

Kutya szinte minden udvaron található, és az utóbbi időben egyre népszerűbbek a fajtiszta kutyusok. Egy törzskönyvvel és útlevéllel rendelkező német juhász kiskutya átlagára 350 euró Kárpátalján. Papírok nélkül 4 000-8 000 hrivnya között mozog az áruk.

A szamojéd kutyafajta 3 000, a pomerániai spitz 15 000, a husky 3 900, a labrador retriever 3 000, rottweiler 6 000, a francia bulldogért 18 000-20 000, dobermann pedig 4 000 hrivnyába kerül.

Ír farkaskutyát 32 600 hrivnyáért vásárolhatunk Beregszászban, a máltai selyemkutya ára Munkácson 36 000 hrivnya, míg egy corgi 48 700 hrivnyába kerül.

Jelenleg a legdrágább eladó kölyökkutya Kárpátalján Munkácson található, a barna törpe uszkárt 60 000 hrivnyáért lehet megvásárolni.

A régióban a fajtatiszta macskák választéka is meglehetősen nagy most. A brit kiscicák ára 2 000 és 7 500 hrivnya között mozog. De bengáli macskát (18 000 hrivnya), sziámi macskát (2 500) és Csapon Maine Coon fajta kiscicát is vásárolhatunk 27 000 hrivnyáért.

Természetesen egzotikus állatok közül is lehet választani.

Az apróhirdetések között találhatunk Ungváron csincsillát 2 900 hrivnyáért, teknőst 2 000 hrivnyáért, chilei mókust 200 hrivnyáért, sziklapapagájokat 10 000 hrivnyáért.

Póni lovat már 16 848 hrivnyáért kaphatunk a Beregszászi járásban. Szolyván szamarat pedig 10 000 hrivnyáért. De nutriát, rákot, csigákat, méheket, hörcsögöket is meghirdettek a kárpátaljaiak.

Különösnek tűnhet, de 12 000 hrivnyáért struccot, 68 000 hrivnyáért pedig lámát is vásárolhatunk.

Vizi óriáskígyót már 3 100 hrivnyáért, gyíkokat 2 000 hrivnyáért, gekkóféléket pedig 1 800 hrivnyáért árulnak, de szakállasagáma is megtalálható az eladó állatok között.

A kárpátaljaiak gyakrabban vásárolnak hagyományos állatokat, mint egzotikus állatokat. Azonban valóban bő a választék bármilyen állatot is szeretnénk vásárolni, mind haszonállatokból, mind házi kedvencekből nagy a kínálat.

Kárpátalja.ma