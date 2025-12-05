Munkács karácsonyfája is fénybe borult

Szent Miklós napja alkalmából Munkács karácsonyfáján is kigyúltak a fények. Az ünnepi díszről a városi tanács Facebook-oldala közölt videót mely ide kattintva megtekinthető.

Mint írják, az impozáns műfenyő valóban ünnepi hangulatot áraszt, a kihívásokkal teli hétköznapokban is melegséget és örömöt ajándékoz a város lakóinak.

„A karácsonyfa fényei a reményt szimbolizálják. Tudjuk, hogy a győzelem után Munkácsra visszatérnek a nagy ünnepségek, koncertek és a jó hangulat, amit mindannyian hiányolunk”

– áll a bejegyzésben.

A munkácsiak addig is őrzik hagyományaikat, támogatják egymást, és egy jobb jövőben bíznak.

Kárpátalja.ma