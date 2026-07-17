Nagycsaládos ukrán nyelv tábor

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 2026-ban is megszervezte az ukrán nyelv tábort, amely idén már harmadik alkalommal ad lehetőséget a gyermekeknek a játékos tanulásra.

A program idén kis létszámban vonzotta a diákokat, de ez nem vett el az élményből. Még több lehetőség nyílt így a közös játékokra, beszélgetésekre. A program vezetője Mázor Júlia tanárnő volt, aki már évek óta ukrán nyelvű klubfoglalkozásokat vezet a KMNE gyermekeinek.

Az oktatás során különös figyelem fordul a beszéd elsajátítására. A gyermekeknek nehéz megszólalni egy-egy helyzetben, így ezekre volt fektetve a hangsúly.

A napközis tábor 2026. július 6-10. között zajlott, a délelőtti órákban, és helyszínéül a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház szolgált, köszönjük a lehetőséget!

Különleges programokban sem volt hiány a héten, hiszen a játékos tanulás mellett a diákok élesben is kipróbálhatták tudásukat. Szerdán az egyik családias hangulatú pizzériába látogattak el, ahol a nyelvtudásukra volt szükség, hogy tudják értelmezni a menü leírását és rendelhessenek maguknak. Nagy élmény volt ez számukra, hiszen ilyen esetekben általában a szüleik beszélnek helyettük.

A program során nagyon emlékezetes marad, amikor lehetőség nyílt a római katolikus templom toronyba felmenni. Egy idegenvezetőhöz csatlakozva részt vehettek a túrán, amely nagyon szép látványt nyújtott.

Hálásak vagyunk a tanárnőnek a kreatív program lebonyolításáért és a lelkes szervezésért!

Az alábbi visszajelzéseket a szülőktől kaptuk:

“A legjobb volt a programban pizzázás és toronytúra. Hétköznapi környezetben használhatták az ukrán nyelvet. Köszönjük szépen a lehetőséget!”

“Több jó dolog is volt. Az egyik a kis létszám, a változatos feldolgozás, a tanárnő jelleme és kedvessége. Köszönjük szépen a munkátokat! Djakujemo”

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával!

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