Nyári filmválogatás

Valóság ihlette történetek és nagyívű életrajzi filmek világába vezeti a nézőket a Duna nyári, szombat esti sávja. Június végétől két hónapon át, hétről hétre olyan alkotások érkeznek a képernyőre, amelyek kiemelkedő történelmi személyiségek, tudósok, felfedezők és hétköznapi hősök sorsán keresztül mutatják meg, hogyan formálják az egyéni döntések a világot.

Maria Montessori: egy élet a gyermekekért (1–2. rész) – június 27. és július 4.

Elsőként a világhírű olasz orvos és pedagógus, Maria Montessori életútja bontakozik ki. A kétrészes film bemutatja, hogyan vált Montessori a 20. századi neveléstudomány egyik legmeghatározóbb alakjává, és miként küzdött azért, hogy a gyermekközpontú oktatás forradalmi szemlélete elfogadottá váljon Európában. A címszereplőt Paola Cortellesi olasz színművész alakítja, aki az utóbbi években rendezőként és forgatókönyvíróként is nemzetközi sikert aratott.

A leggyorsabb Indian – július 11.

A film a világ leggyorsabb Indian típusú motorjának és sofőrjének történetét idézi meg, amely Burt Munro új-zélandi motorversenyző életén alapul. A történet az idősödő, autodidakta szerelő megszállott álmát követi, aki évtizedeken át fejlesztett motorjával a sebesség világrekordjára tör. A főhőst a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkins formálja meg.

Kon-Tiki – július 18.

A látványos, Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt angol-norvég-dán életrajzi film Thor Heyerdahl 1947-es óceáni expedícióját mutatja be. A norvég kutató egy fából ácsolt tutajon szeli át a Csendes-óceánt, hogy bizonyítsa: Dél-Amerika és Polinézia között ősi kapcsolat létezhetett. A film a kitartás, a tudományos kíváncsiság és a fizikai határok feszegetésének drámája. A legendás felfedező szerepében a norvég Pål Sverre Hagen látható.

Októberi égbolt – július 25.

Egy kisvárosi fiú igaz történetét meséli el, aki a szovjet Szputnyik fellövése után rakétakísérletekbe kezd, és szembeszáll a bányászváros szűk kereteivel. A film az ambíció, az oktatás és az önmegvalósítás erejét hangsúlyozza. A fiatal főszereplőt, Homer Hickamot a később világsztárrá váló Jake Gyllenhaal játssza, pályafutásának egyik korai és emlékezetes szerepében.

A látomás dombja – augusztus 1.

A Mario Capecchi, olasz származású amerikai Nobel-díjas biológus gyermekkorát feldolgozó film egy háborúból induló, rendkívüli túléléstörténet, amely végül a modern genetika egyik meghatározó tudósának felemelkedéséhez vezet. A főszereplőt tinédzserként Jake Donald-Crookes, gyermekkorában pedig Lorenzo Ciamei formálja meg.

Titkok ideje – augusztus 8.

Az életrajzi film Marcel Pagnol francia író, drámaíró, forgatókönyvíró, filmrendező életrajzi művein alapul, amelyben a főszereplő szegényebb környezetből érkezve próbál helytállni egy elit középiskolában. Pagnol szerepében Richard Oiry mutatkozik be.

Az ember, aki ismerte a végtelent – augusztus 15.

Srinivasa Ramanujan indiai matematikus életét mutatja be, aki formális képzés nélkül is forradalmasította a számelméletet. A film a tudományos tehetség és az akadémiai világ közötti feszültséget is érzékenyen ábrázolja. A számok mesterét brit-indiai színész, Dev Patel alakítja.

Habcsókok és csillagok – augusztus 22.

A zárófilm egy friss, modern ihletésű történet, amely Yazid Ichemrahen arab cukrász önéletrajzi regénye nyomán készült. Az otthonokban és nevelőszülők mellett felnőtt fiú kiskora óta érdeklődik a sütés és a cukrászat iránt. A legnevesebb mesterektől tanul, hogy ő legyen a legjobb, és valóra válthassa álmát: megnyerje a francia cukrász-világbajnokságot. A főszerepben Yazid Ichemrahent a francia influenszerből lett színész látható.

Nyári filmválogatás életrajzi alkotásokkal és igaz történetekkel – június 27. és augusztus 22. között, szombatonként 19:40-től a Dunán.

Fotó: MTVA

MTVA

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