Ötödik alkalommal horgásztak a természetért és a közösségért

Ötödik alkalommal szervezett horgászversenyt a PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület augusztus 30-án. Az immár hagyománnyá vált megmérettetésnek idén is a Nagydobronyi Horgásztanya adott otthont, amely a helyiek számára nemcsak sport- és szabadidős helyszín, hanem egyre inkább a közösségi összefogás és a környezettudatos szemlélet jelképe is.

A rendezvényen, amelynek célja a horgászat sportágának nemes szépségét és a természet iránti tiszteletet elmélyíteni, 22 résztvevő indult. A korareggeli órákban még csak szórványosan akadt kapás, de ahogy a nap előrehaladt, a halak is előmerészkedtek. A legszebb fogások között ponty, busa és kárász szerepelt, s az ügyes horgászok, akik a legtöbb zsákmányt tudhatták magukénak, értékes ajándékokban részesültek.

A többórás versengés végén a következő eredmények születtek:

Első helyezett: Dudics Noel (Nagydobrony)

Második helyezett: Kun Anasztázia (Bátyú);

Harmadik helyezett: Primics Oleg (Bátyú)

Külön díjjal jutalmazták azt az ifjú horgászt is, aki a legnagyobb halat emelte ki a vízből. Idén a „BIG fish” díjat Benedek Levente vihette haza Nagydobronyból, aki egy 1,4 kg-os tükörpontyot fogott.

A versenyt közös ebéd zárta, ahol a résztvevők megkóstolhattak a frissen készült bográcsgulyást.

A természetvédelem üzenete a horgászbot árnyékában

A Papilio Egyesület számára azonban ez a verseny több, mint pusztán sportesemény. Az immár fél évtizedes múltra visszatekintő program minden évben alkalmat ad arra, hogy a környezetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet. A vízpart tisztasága, a halállomány védelme, valamint a vízszennyezés elleni küzdelem mind olyan témák, amelyek minden horgász és természetbarát számára közvetlenül is érzékelhetőek.

Szakemberek gyakran hangsúlyozzák: a folyók és tavak szennyezése nemcsak a víz minőségét rontja, hanem közvetlen hatással van az élővilágra is. A műanyag palackok, a vegyi anyagok maradványai, sőt a mezőgazdasági műtrágyák és növényvédő szerek is bejuthatnak a vizekbe, komoly pusztítást okozva az ott élő halak és más élőlények körében. Egyetlen eldobott műanyag zacskó is végzetes lehet, ha az állatok tápláléknak nézik, de a mikroműanyagok is alattomos módon gyengítik az ökoszisztémát.

Az édesvízi halak szerepe mindennapjainkban

Különösen fontos hangsúlyozni az édesvízi halak jelentőségét. A ponty, a kárász vagy éppen a busa nem csupán a horgászok zsákmányai, hanem a természet körforgásának nélkülözhetetlen elemei is. A halak szabályozzák a planktonállományt, segítenek megőrizni a víz tisztaságát, és számos más fajnak biztosítanak táplálékot. Emellett az emberi táplálkozásban is fontos helyet foglalnak el, hiszen fehérjében gazdag ésegészséges élelmiszert jelentenek.

A verseny résztvevői és a szervezők is hangsúlyozták: mindannyiunk felelőssége, hogy ezeket a vízi élőhelyeket megóvjuk a jövő generációi számára. Nem véletlen, hogy a PAPILIO Egyesület a horgászversenyt rendszerint környezetvédelmi programokkal is összeköti, mint például folyó- és ártértakarításokkal.

Közösség és jövőkép

Az idei verseny is bebizonyította, hogy a természet szeretete képes összehozni kicsiket és nagyokat. A közös élmények, a barátságos vetélkedés, a környezettudatosság erősítése mind hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület programja és a Nagydobronyi Horgásztanya a térség egyik szellemi központjává váljon.

A szervezők reményei szerint a horgászverseny nem csupán sportélményt nyújt, hanem a felelős gondolkodásra is nevel: arra, hogy vigyáznunk kell vizeinkre, mert a víz az élet forrása. Ha a halak élőhelyei pusztulnak, az emberi élet minősége is csorbul.

Ezért minden horgászverseny egyben jelképes üzenet is: a halfogás öröme nem választható el a természet védelmétől . Csak akkor beszélhetünk valódi sikerről, ha a mai gyerekek és fiatalok még évtizedek múlva is tiszta folyókban, gazdag halállománnyal találkozhatnak. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

PAPILIO – Természet – és Környezetvédelmi Egyesület