Szellőztetés: ezzel a trükkel lesz igazán hatékony 

A szellőztetés fontos, de nem mindegy, mikor és hogyan csinálod. Mutatjuk, mire kell figyelni az otthoni levegőminőség javítása érdekében.

„Szürke ég, kopogó esőcseppek az ablakon, és mi ösztönösen bezárkózunk. Pedig éppen ilyenkor lenne a legnagyobb szüksége az otthonunknak friss, illatos levegőre. Bármilyen meglepő, ha eső közben szellőztetünk, az segíthet igazán kiszárítani a lakást és egészségesebb belső klímát teremteni” – olvasható a Marie Claire cikkében.

Szellőztetés esőben: ezért hasznos

A főzés, a zuhanyzás, a beltéri teregetés, de még a légzésünk miatt is rengeteg pára jut otthonunk levegőjébe. Így a lakás levegője nagyon gyorsan telítődik, a magas páratartalom pedig ideális közeg a penészgombák szaporodásához. Ráadásul a bútorokból, a festékekből és a tisztítószerekből folyamatosan párologhatnak vegyi anyagok, és számos egyéb szennyezőanyag is keringhet még a beltéri levegőben. Ezért nagyon fontos a rendszeres szellőztetés, hogy felfrissítsük otthonunk levegőjét, különösen a megfázásos időszakban – nem mindegy azonban, hogy mikor és hogyan csináljuk.

Elsőre ellentmondásosnak tűnik, mégis tény: a kinti, hűvös levegő még esőben is viszonylag kevés vízgőzt tartalmaz. Amikor beengedjük, majd a fűtött térben felmelegszik, relatív páratartalma csökken, így képes magába szívni a bent felgyülemlett nedvességet” – mutatott rá a Marie Claire.

Így a leghatékonyabb a szellőztetés

Mint írták, hideg idő és eső esetén nem ajánlott órákig nyitva hagyni az ablakokat, mert attól csak túlságosan lehűlnek a falak és a bútorok, ez pedig újabb páralecsapódáshoz vezethet. Sokkal inkább a rövid, de erőteljes szellőztetésre kellene törekedni. Ehhez nyissuk ki az egymással szemben lévő ablakok, ajtókat, és csináljunk kereszthuzatot, nagyjából 5-10 percre. Így gyorsan kicserélődik otthonunk levegője, de nem hűl ki teljesen a lakás.