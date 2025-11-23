Először láttak havat a szinevéri tevék

A Szinevéri Nemzeti Park területén, Felsőszinevér (Szinevirszka Poljana) községben található egy különleges biopark. A 2022 elején megnyílt intézményben alpakákkal, lámákkal, tevékkel, szarvasokkal, farkasokkal és más vadállatokkal találkozhatnak a látogatók – írja a Mukachevo.net hírportál.

A csodás hegyi környezetben működő állatpark tevéi életükben először találkoztak a hóval. A szokatlan jelenség láttán a jószágok óvatosan lépkedtek a fehér hótakarón, de később már azt is kipróbálták, hogy ehető-e.

A park dolgozói szerint az első hó minden évben nagy izgalmat vált ki az állatok körében. A látogatók számára is különleges élmény a kíváncsian, esetlenül botorkáló négylábúak látványa.

Az igazi tél első napjai éppen ezért az évszak egyik legérdekesebb időszakát jelentik a Szinevéri Bioparkban.

