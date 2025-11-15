Szökött oroszlánt keresnek Hmelnickijben

Két nőstény oroszlán szökött meg egy vadvédelmi rehabilitációs központból Hmelnickijben. Egyiküket november 15-én megtalálták, a másikat továbbra is keresik – írja a Szuszpilne hírportál.

Az esetről Szerhij Paljohin, a központ igazgatója nyilatkozott az újságíróknak. A két veszélyes jószág Szimba és Szima névre hallgat.

„Reggel fedeztem fel, hogy éjszaka ismeretlenek feltörték a kifutó zárját. Jelenleg szakértők dolgoznak a helyszínen. Két oroszlánunk meg tudott szökni. Az egyiket megtaláltuk, és bezártuk egy helyiségbe. Várjuk a szakembert, hogy elaltassa, és visszavihessük a helyére”

– nyilatkozta az igazgató.

A keresésben járőrök, mentők, idomárok és gondozók is részt vesznek. Az igazgató szerint nagyon veszélyes játékot űztek az oroszlánok szabadon engedői. Ugyanakkor megjegyezte, hogy csupán a zárat törték el, annak megjavítása után újra biztonságban lehet régi helyén a két állat – amennyiben a keresés sikerrel jár.

„2023-ban egy indiai férfi hozta hozzánk az oroszlánokat ideiglenes megőrzésre, 3-4 hónapra. A gazdájuk külföldre ment, és azóta semmi hír róla. A két jószág így nálunk maradt”

– tette hozzá.

Szerhij Paljohin kérte, aki tud valamit az eltűnt oroszlán hollétéről, hívja a rendőrséget.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának szóvivője szerint a helyi egységek hőkamerás drónt vetnek be az állat keresésére.

A Hmelnickij Megyei Ügyészség állatkínzás vétsége miatt indított vizsgálatot, mert az incidens következtében a rehabilitációs központ több lakója elpusztult a szomszédos kifutókban. A vizsgálat az elkövetők kilétére, a szökés körülményeire és a központ vezetésének felelősségére is fényt deríthet.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media