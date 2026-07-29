Családi sátorozás Alsószinevéren és túra az Ozirce-tóhoz

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete július 23-25. között családi sátorozást szervezett Alsószinevéren. A háromnapos programon hat család vett részt. A tavalyi évhez hasonlóan idén is Tar László, a forgolányi összekötő vállalta a szervezést: megtervezte a túraútvonalakat, vezette a kirándulásokat, gondoskodott a közös sütögetésről és az esti tábortüzes éneklésekről. A résztvevők ezúton is köszönetüket fejezték ki lelkes munkájukért.

Az alábbiakban két résztvevő élménybeszámolójából közlünk részletelet.

Tarpai Johanna:

“Csütörtök délben indultunk el Alsó-Szinevérre, minden család saját autóval. Mi útközben benéztünk Nagyszőlősre a lovastáborba, hogy meglátogassuk az ott táborozó testvéremet. Kora délután értünk a táborhelyünkre, kipakoltunk, helyet kerestünk a sátornak. Szemerkélő esőben kezdtük felállítani a sátrat, amit megnehezített a sziklás talaj, a farönkök és az alattunk tanyázó vöröshangyák.

Amikor mindenkinek állt a sátra, hozzáláttunk a vacsora készítéséhez. Szerencsére az ott található kolibába be tudtunk húzódni az eső elől, ott tudtunk főzni és elfogyasztani a saslikot, sült krumplit. Még sokáig énekeltünk, beszélgettünk a tábortűz körül. (Nekünk még fel kellett fújni a matracunkat is.)

A hűvös éjszaka után jól esett a meleg reggeli. Szerencsére senkinek nem ázott be a sátra. A reggeli után elindultunk túrázni az Ozirce-tóhoz Tar László programfelelős vezetésével. Mire visszatértünk, kifőtt a bográcsgulyás, amit Nyíri András és Nóra készített. Kis pihenés után újra összegyűltünk a kolibában, beszélgettünk, társasoztunk, megvacsoráztunk. Tar László és Eszter gitár és ukulele kíséretével sokat énekeltünk.

Másnap a reggeli után tábort bontottunk és hazaindultunk. Volt, aki még ellátogatott a medve központba, vagy a Szinevéri-tóhoz, megnéztünk a Sipun-vízesést.

Nagyon szép élmény volt a sátorozás. Köszönet a Tar családnak az áldozatos munkáért!”

Fekésházi Diána helyi összekötő:

“Csütörtök délutántól szombat reggelig egy felejthetetlen hétvégét tölthettünk együtt a természet ölelésében. Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk, és sokat esett az eső, ez sem tudta elvenni a jókedvünket.

Szerencsére volt a táborhelyen egy tágas koliba, ahová behúzódhattunk melegedni. Tüzet raktunk, és a kellemes, pattogó lángok mellett olyan érzésünk volt, mintha egy nyitott kandalló mellett ülnénk. Miközben odakint szakadt az eső, bent együtt készítettünk rengeteg finomságot, beszélgettünk és élveztük egymás társaságát. A kisebbek közben társasjátékoztak, sokat nevettek és remekül szórakoztak.

Minden este előkerült a gitár és az ukulele, együtt énekeltünk, ami igazán meghitt hangulatot teremtett. Mivel nem voltunk sokan, lehetőségünk nyílt közelebbről megismerni egymást, új barátságokat kötni és sok szép közös élménnyel gazdagodni.

A túra az Ozirce-tóhoz nem túl nehéz, végig kellemesen, lassan emelkedő út vezet a célhoz, így családok számára is jó választás. A túra végén pedig egy csodálatos látvány fogad: az Ozirce-tó szépsége a Szinevéri-tóra emlékeztet, de még sokkal kevésbé ismert, ezért nagyon kevés turista látogatja. Éppen ez adja meg a hely különleges, nyugodt és érintetlen hangulatát.

A pihenést az is különlegessé tette, hogy nem volt térerő és internet. Kiszakadhattunk a mindennapok rohanásából, nem zavartak az értesítések vagy a telefonok – csak a természet, a jó társaság és a közösen megélt pillanatok számítottak.

A természet szépsége, a közösen átélt kalandok és az együtt töltött idő ismét bebizonyította, hogy a legjobb emlékek nem mindig a tökéletes időjárásban születnek, hanem azokban a pillanatokban, amikor együtt vagyunk.

Ezúton is szeretnénk szívből megköszönni Tar Lacinak a kiváló szervezést! Nagyon jól sikerült ez a hétvége, rengeteg élménnyel és szép emlékkel gazdagodtunk. Reméljük, hogy hamarosan ismét együtt kirándulhatunk!”

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete

(Fotók: KMNE)

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