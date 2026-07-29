Házi sajtos-tejfölös lángos

A tejet és a vizet langyosra melegítjük. Egy pohárba tesszük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, majd felöntjük körülbelül 1 dl langyos tejjel. Letakarjuk, és hagyjuk felfutni.

A lisztet egy nagyobb tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, majd összekeverjük. A közepébe mélyedést készítünk, beleöntjük az olajat, a felfutott élesztőt, a maradék tejet és a langyos vizet. A folyadékot fokozatosan adagoljuk, miközben összedolgozzuk a tésztát.

Tapasztalatom szerint a 200 ml tej és 200 ml víz mennyiséggel a tészta a megadott lisztmennyiséghez kissé lágy lett, ezért még kevés lisztet szórtam hozzá, amíg jól kezelhető állagot nem kaptam. Miután a tésztát kidagasztottam, a tetejét vékonyan megkentem olajjal, így kelesztés közben nem száradt ki.

A tésztát letakarva, langyos helyen körülbelül 60 percig kelesztjük. Ezután egy olajjal kikent tálcára olajos kézzel kisebb halmokat szaggatunk belőle, egymástól távolabb helyezve őket. Konyharuhával letakarjuk, majd további 30 percig pihentetjük.

Amikor a tésztadarabok szépen megkeltek, egy serpenyőben bőséges olajat melegítünk. Az olajos kézzel óvatosan széthúzott tésztát a forró, de nem füstölgő olajba tesszük, majd oldalanként 1–2 perc alatt aranybarnára sütjük. A kész lángosokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat felszívja.