Házi sajtos-tejfölös lángos

Bursza Krisztina Receptek

Kevés olyan étel van, amely annyira idézi a nyári vásárok hangulatát, mint a frissen sült lángos. Ez a házi változat egyszerű alapanyagokból készül, a végeredmény pedig kívül aranybarnára sült, belül puha és levegős tészta. Fokhagymás tejföllel és reszelt sajttal kínálva igazi családi kedvenc lehet.

Recept nyomtatása
Étkezés Főétel
Konyha Magyar
Adag 9 db

Alapanyagok
  

  • 200 ml tej
  • 200 ml langyos víz
  • 1 tk cukor
  • 3 dkg friss élesztő
  • 50 dkg liszt
  • ízlés szerint
  • 2 ek olaj plusz bő olaj a sütéshez

A tetejére

  • tejföl ízlés szerint
  • fokhagyma ízlés szerint
  • reszelt sajt ízlés szerint
  • lilahagyma ízlés szerint

Leírás
 

  • A tejet és a vizet langyosra melegítjük. Egy pohárba tesszük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, majd felöntjük körülbelül 1 dl langyos tejjel. Letakarjuk, és hagyjuk felfutni.
  • A lisztet egy nagyobb tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, majd összekeverjük. A közepébe mélyedést készítünk, beleöntjük az olajat, a felfutott élesztőt, a maradék tejet és a langyos vizet. A folyadékot fokozatosan adagoljuk, miközben összedolgozzuk a tésztát.
  • Tapasztalatom szerint a 200 ml tej és 200 ml víz mennyiséggel a tészta a megadott lisztmennyiséghez kissé lágy lett, ezért még kevés lisztet szórtam hozzá, amíg jól kezelhető állagot nem kaptam. Miután a tésztát kidagasztottam, a tetejét vékonyan megkentem olajjal, így kelesztés közben nem száradt ki.
  • A tésztát letakarva, langyos helyen körülbelül 60 percig kelesztjük. Ezután egy olajjal kikent tálcára olajos kézzel kisebb halmokat szaggatunk belőle, egymástól távolabb helyezve őket. Konyharuhával letakarjuk, majd további 30 percig pihentetjük.
  • Amikor a tésztadarabok szépen megkeltek, egy serpenyőben bőséges olajat melegítünk. Az olajos kézzel óvatosan széthúzott tésztát a forró, de nem füstölgő olajba tesszük, majd oldalanként 1–2 perc alatt aranybarnára sütjük. A kész lángosokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat felszívja.
  • A tejfölbe belereszeljük vagy belenyomjuk a fokhagymát, majd ezzel megkenjük a még meleg lángosokat. Végül bőségesen megszórjuk reszelt sajttal, ízlés szerint vékonyra vágott lilahagymát is tehetünk rá, és már tálalhatjuk is.

Megjegyzések

Jó étvágyat!

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →