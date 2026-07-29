Házi sajtos-tejfölös lángos
Kevés olyan étel van, amely annyira idézi a nyári vásárok hangulatát, mint a frissen sült lángos. Ez a házi változat egyszerű alapanyagokból készül, a végeredmény pedig kívül aranybarnára sült, belül puha és levegős tészta. Fokhagymás tejföllel és reszelt sajttal kínálva igazi családi kedvenc lehet.
Alapanyagok
- 200 ml tej
- 200 ml langyos víz
- 1 tk cukor
- 3 dkg friss élesztő
- 50 dkg liszt
- só ízlés szerint
- 2 ek olaj plusz bő olaj a sütéshez
A tetejére
- tejföl ízlés szerint
- fokhagyma ízlés szerint
- reszelt sajt ízlés szerint
- lilahagyma ízlés szerint
Leírás
- A tejet és a vizet langyosra melegítjük. Egy pohárba tesszük a cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, majd felöntjük körülbelül 1 dl langyos tejjel. Letakarjuk, és hagyjuk felfutni.
- A lisztet egy nagyobb tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, majd összekeverjük. A közepébe mélyedést készítünk, beleöntjük az olajat, a felfutott élesztőt, a maradék tejet és a langyos vizet. A folyadékot fokozatosan adagoljuk, miközben összedolgozzuk a tésztát.
- Tapasztalatom szerint a 200 ml tej és 200 ml víz mennyiséggel a tészta a megadott lisztmennyiséghez kissé lágy lett, ezért még kevés lisztet szórtam hozzá, amíg jól kezelhető állagot nem kaptam. Miután a tésztát kidagasztottam, a tetejét vékonyan megkentem olajjal, így kelesztés közben nem száradt ki.
- A tésztát letakarva, langyos helyen körülbelül 60 percig kelesztjük. Ezután egy olajjal kikent tálcára olajos kézzel kisebb halmokat szaggatunk belőle, egymástól távolabb helyezve őket. Konyharuhával letakarjuk, majd további 30 percig pihentetjük.
- Amikor a tésztadarabok szépen megkeltek, egy serpenyőben bőséges olajat melegítünk. Az olajos kézzel óvatosan széthúzott tésztát a forró, de nem füstölgő olajba tesszük, majd oldalanként 1–2 perc alatt aranybarnára sütjük. A kész lángosokat papírtörlőre szedjük, hogy a felesleges olajat felszívja.
- A tejfölbe belereszeljük vagy belenyomjuk a fokhagymát, majd ezzel megkenjük a még meleg lángosokat. Végül bőségesen megszórjuk reszelt sajttal, ízlés szerint vékonyra vágott lilahagymát is tehetünk rá, és már tálalhatjuk is.
Megjegyzések
Jó étvágyat!
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