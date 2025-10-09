Új sportpályát avattak a fülöpfalvi gyermekotthonban

Örömteli eseményre került sor október 9-én a huszti járási Fülöpfalván (Pilipec) működő Zatisok gyermekotthonban. Az intézmény lakói új sportpályát vehettek birtokukba – számolt be Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A gyermekotthonban jelenleg 48 árva és szülői gondozástól megfosztott kiskorút nevelnek. Nemcsak kárpátaljai, hanem a frontvonal közeléből ékezett gyerekeknek is menedéket nyújt.

Kárpátalja kormányzója köszönetet mondott a támogatóknak, akiknek hála mostantól egy modern sportpálya nyújt lehetőséget a futballozásra és más szabadtéri játékokra.

„A boldog és gondtalan gyermekkor biztosítása minden felnőtt kötelessége, különösen háborús időkben. A gyerekeknek a nehéz időkben szükségük van a szórakozásra, a társaikkal való játékra – arra, hogy igazán gyerekek legyenek” – fogalmazott Miroszlav Bileckij.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Miroszlav Bileckij