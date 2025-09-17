Új látványossággal bővül az ungvári skanzen

A Kárpátaljai Szabadtéri Néprajzi Múzeum hamarosan egyedülálló épülettel bővül. A beregszászi járási Magyarkomját (Veliki Komjati) fából épült zsinagógája kerül a megyeközpontba – olvasható Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Kulturális Osztályának Facebook-oldalán.

Az Ukrajnában egyedülálló épülettípusnak egész Európában is csak néhány darabja maradt fenn napjainkig.

Szeptember 17-én négyoldalú megállapodás született a magyarkomjáti zsinagóga épületének rekonstrukciójáról és a Kárpátaljai Szabadtéri Néprajzi Múzeum területére való szállításáról. A megállapodást Jevhen Tiscsuk, a múzeum kulturális osztályának igazgatója, Bacskai József ungvári főkonzul, Wilhelm Mendel, Ungvár és Kárpátalja főrabbija és Vaszil Kocán, a múzeum igazgatóhelyettese látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett Lyah Sándor, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás művelődési, nemzetiségi és vallásügyi főosztályának helyettes vezetője.

A zsinagógát a budapesti Gazda Anikó építész és művészettörténész fedezte fel az 1980-as évek végén, akinek 1990-ben bekövetkezett halála miatt egy időre leállt a történelmi emlékhely kutatása. A vizsgálat 1992-ben folytatódott, egy V. Fedkiv vezette lembergi (Lviv) építészcsoport mérte fel és dokumentálta az épületet, melynek alapja 13,83 x 7,92 méter.

Egyes források szerint a zsinagóga a 20. század első felében épült, keletkezésének évéről nincsenek pontos adatok. Rekonstrukciót eddig nem végeztek rajta, évtizedeken át raktárként használták. Megjelenésében a település lakóházaihoz hasonlatos, eredeti funkciójáról csupán egyes elemei árulkodnak.

A zsinagógát a tervek szerint még idén Ungvárra szállítják, ezután kezdődnek a restaurálási munkálatok, valamint be is rendezik az épületet a zsidó vallási szokásoknak megfelelően.

A különleges objektum a Kárpátaljai Szabadtéri Néprajzi Múzeum 17. építészeti exponátuma lesz. A megállapodás aláírói bíznak benne, hogy az épület a jövőben a zsidó közösség eseményeinek helyszíne is lehet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás Kulturális Osztálya