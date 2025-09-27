200 éve indult el a vasúti közlekedés

1825. szeptember 27-én nyitották meg a világon az első közforgalmú, menetrendszerű vasutat Angliában, Stockton és Darlington között. A 14 kilométeres vonalon elsőként George Stephenson gőzmozdonya, a Locomotion haladt végig utasokkal és szénnel megrakott szerelvényt vontatva.

A vasúti pálya építését bányatulajdonosok határozták el, hogy gyorsabban és olcsóbban érhessen portékájuk a kikötőkbe. Az első tervek szerint lovak vontatták volna a vasúti kocsikat, ám a feltaláló George Stephenson meggyőzte őket mozdonya erejéről és gyorsaságáról.

A 200 éve megnyitott vasútvonal első járata 33 kocsiban 600 utast vontatott óránkénti 24 kilométeres csúcssebességgel. A szárazföldi közlekedés történetében először fordult elő, hogy a lónál gyorsabban utazott az ember.

Hogy mennyit fejlődött kétszáz év alatt ez a ma is népszerű közlekedési forma, jól mutatja, hogy a hírek szerint Kínában már nem ritka a 400 km/h fölötti vasúti sebesség. Kísérleti szinten pedig ennél jóval magasabb eredményeket is elértek már.

