Zajlik a KMNE lovastábora a nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán

Az előző évekhez hasonlóan idén is a nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskola ad otthont a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) nagy népszerűségnek örvendő lovastáborának. A program július 6-án vette kezdetét, és négy egymást követő héten át, összesen négy turnusban várja a természetet és a lovakat kedvelő gyermekeket.

A tábor megvalósulását a magyar kormány, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja, hozzájárulva ahhoz, hogy a résztvevő gyermekek biztonságos, élményekben gazdag környezetben tölthessenek el egy felejthetetlen hetet.

A tábor történetéről és mindennapjairól Margitics Ildikó és Anna mesélt.

– 2016 óta, azaz 10 éve, minden évben négy turnusban szervezzük meg a lovastábort. Az évek során igazi családi összefogássá vált a táboroztatás: lányainkkal – Emőkével, Annával és Eszterrel, valamint keresztlányommal, Csík Dorinával– közösen dolgozunk azon, hogy a gyermekek tartalmas és élményekkel teli hetet tölthessenek nálunk. Munkánkat a lelkes önkéntes segítők is támogatják, akik nap mint nap rengeteget tesznek azért, hogy minden résztvevő jól érezze magát – mondta Margitics Ildikó.

Mint elmondta, turnusonként húsz gyermek vesz részt a programban. A tábor célja nem csupán a lovaglás alapjainak elsajátítása, hanem a természet szeretetének, a felelősségvállalásnak és az egymás iránti tiszteletnek az erősítése is.

– A hét programja fokozatosan épül fel. A gyerekek először megismerkednek a lovakkal, megtanulják a biztonsági szabályokat, majd elsajátítják a lovak ápolását, csutakolását és vezetését. Ezt követően nyeregbe ülnek, a hét végére pedig már ügetni is megtanulnak. Délelőtt és délután egyaránt lovas foglalkozások várják őket, emellett megismerik a különböző lovas felszereléseket, készülnek az esti tábortűzhöz, új ismereteket és kifejezéseket sajátítanak el, miközben sokat játszanak és barátságokat kötnek – tette hozzá.

Margitics Anna szerint az íjászat szintén a tábor egyik legkedveltebb programja.

– A gyerekek nagy örömmel próbálják ki az íjászkodást, ahol játékos versenyeken mérhetik össze ügyességüket. Ezek a foglalkozások nemcsak a koncentrációt és a kitartást fejlesztik, hanem a csapatmunkát is erősítik. Estéről estére közösen készülnek a tábortűz melletti műsorokra, ami kiváló közösségépítő élmény számukra. Nagyon jó látni, hogy mennyire nyitottak, érdeklődőek és fegyelmezettek. A tábor egyik legfontosabb célja, hogy a gyermekeket az életre nevelje: önállóságra, felelősségre, egymás segítésére és a természet tiszteletére. Különleges élményt jelent számukra a jurtában való alvás is, amely sokuknak életre szóló emlék marad. A mobiltelefonok használata háttérbe szorul, hiszen a változatos programok mellett nincs is rájuk szükség – fogalmazott Anna.

A KMNE lovastábora évről évre bizonyítja, hogy a lovaglás jóval több egyszerű sportnál: önbizalmat ad, kitartásra nevel, fejleszti a felelősségtudatot, miközben maradandó élményekkel és új barátságokkal gazdagítja a résztvevőket. Nem véletlen, hogy a tábor évek óta nagy népszerűségnek örvend a kárpátaljai magyar családok körében, és sok gyermek örömmel tér vissza minden nyáron a Szelíd Lovas Népfőiskolára.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

Fotók: Saját felvétel.

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