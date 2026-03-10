150 évvel ezelőtt indították el az első telefonhívást

Alexander Graham Bell és Thomas Watson közösen találták fel a vevőkészüléket, ami az elektromosságot hanggá alakította, ezzel megalkotva a ma már mindennapjainkban használt telefont. Habár van némi vita arról, hogy Bell volt-e a telefon igazi feltalálója, azonban egy biztos, hogy Bell volt az, aki elsőként szerzett kizárólagos jogokat a technológiához.

A telefonkészülék feltalálójaként ismert Alexander Graham Bell 1847-ben, Skóciában látta meg a napvilágot.

A hangtechnika iránti érdeklődése mélyen gyökerező és személyes volt, mivel felesége és édesanyja is siket volt. Apja és nagyapja is kommunikációtechnikával foglalkozott. Alexander Graham Bell édesapja az Edinburgh-i Egyetem professzora volt, édesanyjának pedig siketsége ellenére kitűnő érzéke volt a zongorázáshoz.

Kezdetben Bellt otthon tanították, és hamar fény derült kimagasló problémamegoldó képessége. Egészen fiatalon, 12 éves korában Bell feltalált egy forgó lapátokkal és körömkefékkel ellátott eszközt, amellyel hatékonyabban el lehetett távolítani a héjakat a búzaszemekről. A beszéd mechanikájának tanulmányozásával Bell 16 évesen kezdett el foglalkozni.

Két testvére tuberkulózisban hunyt el, és ekkor döntött úgy apja, hogy elköltöznek a ködös Angliából, 1870-ben Kanadába költözött a család. Bell azonban nem sokáig maradt itt, mert munkát kapott az amerikai northamptoni speciális iskolában, ahol siketnémákat tanított.

Bell ebben az iskolában ismerkedett meg egy siket diáklánnyal, akit később, 1876-ban feleségül vett. Négy gyermekük született, köztük két fiú, akik csecsemőkorukban meghaltak.

A telefon

Bell 1871-ben kezdett el dolgozni a harmonikus távírón – egy olyan eszközön, amely lehetővé tette több üzenet egyidejű továbbítását vezetéken keresztül. Miközben megpróbálta tökéletesíteni ezt a technológiát, amelyet egy befektetői csoport támogatott, Bell azzal kezdett foglalkozni, hogy megtalálja az emberi hang vezetéken keresztül történő továbbításának módját.

A kutatás sikeres volt, hiszen Bell és partnere, Thomas Watson előállt egy egyszerű vevővel, amely az elektromosságot hanggá változtatta.

Bell 1876. február 14-én nyújtotta be szabadalmát a telefonkészülékre, ezzel megelőzte a német Philip Reist és az olasz Antonio Meuccit, akik hasonló technológiákon dolgoztak, és némi vita folyik arról, hogy végül is kié az elismerés. Azt mondják, hogy Bell a szabadalmi hivatalhoz igyekezett, hogy elsőként biztosítsa a felfedezés jogait.

1876. március 7-én Bell megkapta a telefonkészülék szabadalmát. Néhány nappal később, március 10-én pedig Bell felhívta Watsont, és kimondta a híres mondatot: „Mr. Watson, jöjjön ide!”

Érdekesség, hogy a telefon feltalálója, Alexander Graham Bell nem volt hajlandó dolgozószobájában telefont tartani, attól tartva, hogy ez elvonja a figyelmét tudományos munkájáról.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: history.com