Hat új mesterségesintelligencia-gyár épül az unióban

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette, hogy az innováció előmozdítása érdekében hat új mesterségesintelligencia-gyár (MI-gyár) létesül az unió területén, ezzel 19-re emelkedik a számuk, már 16 tagállamban lesz ilyen üzem.

Az új létesítmények Csehországban, Litvániában, Hollandiában, Romániában, Spanyolországban és Lengyelországban jönnek létre. Feladatuk, hogy a startupok, kis- és középvállalkozások, valamint az ipar számára közvetlen hozzáférést biztosítsanak MI-optimalizált szuperszámítógépekhez, technikai szakértelemhez és célzott fejlesztési támogatáshoz az MI-megoldások fejlesztéséhez és alkalmazásához.

A mostani, harmadik bővítési hullám több mint 500 millió eurós közös beruházással valósul meg az EU és a tagállamok támogatásával, és célja Európa nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitásának növelése, valamint az MI elterjesztése a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban, a programban részt vevő országokkal együtt több mint 2,6 milliárd eurót fordítanak erre a célra

– áll a testület sajtóközleményében.

A bizottság közölte: hamarosan kihirdeti az antennák kiválasztását is, amelyek az MI-gyárakkal együttműködve biztonságos, távoli hozzáférést biztosítanak majd a nemzeti MI-közösségek számára a világszínvonalú MI-szuperszámítógépekhez.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Shutterstock