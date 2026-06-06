Kutatási és oktatási klaszter létrehozását jelentették be Ungváron
Innovatív tudományos-kutatási klaszter létrehozását jelentették be Kárpátalján – közölte Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője június 5-én.
A bejelentésre Ungváron került sor, ahol Viktor Mikita és Kosztjantin Jefimenko, a Biopharma gyógyszeripari vállalat elnöke az Ungvári Nemzeti Egyetem biológiai karának hallgatóival, valamint a biológia iránt érdeklődő középiskolásokkal találkozott.
A tervek szerint a Biopharma ungvári gyártóbázisán épül fel a Bioiskola (Bioskola), amely korszerű infrastruktúrát biztosít majd a fiatalok képzéséhez, tudományos kutatásokhoz és biotechnológiai fejlesztési projektek megvalósításához.
A projekt részeként egy speciális tantermet is kialakítanak, amelyet a sejtbiológiai kutatásokhoz szükséges berendezésekkel szerelnek fel. Az intézményben biológiai tantárgyi versenyek győztesei, valamint az egyetem biológiai szakjain tanuló első–negyedéves hallgatók végezhetnek majd kutatómunkát.
A kezdeményezés emellett egy új kutatóközpont létrehozását is magában foglalja, amely lehetőséget biztosíthat az egyetem hallgatóinak és doktoranduszainak tudományos tevékenységre és szakmai fejlődésre.
A közlés szerint a beruházás több millió dolláros befektetést jelent az infrastruktúra és a kapcsolódó fejlesztések területén. A projekt célja a tudományos innováció elősegítése, az oktatás fejlesztése és a régió humán erőforrásainak erősítése.