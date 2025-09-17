Kutatók felfedezték a Föld második holdját

A Földnek már évtizedek óta van egy második holdja, de csak most fedezte fel egy hawaii teleszkóp. Kérdés, miért maradt ez a csillagászati test ilyen sokáig felfedezetlen, és milyen kérdésekre kell most választ adniuk a kutatóknak – írja a hirado.hu.

A csillagászok egy eddig ismeretlen, a Föld közelében keringő kváziholdat azonosítottak. A felfedezést az Amerikai Asztronómiai Társaság (American Astronomical Society) kutatási jegyzetében tették közzé. A 2025 PN7 nevű kis objektum a Földhöz hasonló pályán kering a Nap körül, és viszonylag közel van bolygónkhoz.

Kutatók szerint valószínűleg már körülbelül 60 éve titokban kíséri bolygónkat.

A kváziholdat 2025. augusztus 29-én figyelte meg a hawaii Haleakala vulkán tetején található Pan-STARRS obszervatórium. Az archív felvételek azt mutatták, hogy a 2025 PN7 évtizedek óta stabil pályán kering.

„A jelenleg rendelkezésre álló távcsövekkel csak akkor lehet észlelni, amikor a bolygónkhoz közeledik, ahogyan ez nyáron történt. Ez egy ritkán látható, kihívást jelentő objektum”

– mondta Carlos de la Fuente Marcos, a madridi Complutense Egyetem kutatója és a tanulmány szerzője.

A 2025 PN7-hez hasonló kváziholdak olyan aszteroidaszerű objektumok, amelyek állandóan a Föld közelében maradnak, annak ellenére, hogy valójában a Nap körül keringenek.

Az amerikai űrügynökség, a NASA szerint az újonnan felfedezett égitest átlagosan 384 400 kilométerre van a Földtől, és legközelebb 299 337 kilométerre kerülhet hozzá.

Becsült mérete körülbelül 30 méter, átmérője pedig akár 19 méter is lehet.

A kutatások szerint jelenlegi pályája körülbelül 60 évig stabil marad, mielőtt a Nap gravitációs vonzása a 2025 PN7-et egy távolabbi pályára vonzza vissza. Az objektum pontos összetétele még ismeretlen.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció