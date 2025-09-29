Őszi kutatási ciklus a Fekete-tenger partvidékének halgazdasági vizein

A Ukrán Állami Halászati Ügynökség szakemberei megkezdték az őszi ciklust a Fekete-tenger partvidékének halgazdasági vízterületeinek komplex vizsgálatára.

Erről az ügynökség hivatalos oldalán adtak tájékoztatást szeptember 29-én.

Az időjárási viszonyok hirtelen változása, valamint a vízbiológiai és hidrológiai mutatók őszi szintre való átállása miatt a kutatók a következő jelenségekre összpontosítanak:

a makrofita növényzet tömeges pusztulása,

a plankton- és bentoszpopulációk faj- és mennyiségi összetételének változása,

a halak őszi vándorlásának kezdete.

Az Állami Halászati Ügynökség Halászati, Tengerökológiai és Óceanográfiai Intézetének Fekete-tengeri Osztályának szakemberei adatokat gyűjtenek a Fekete-tenger északnyugati régiójának halászati vizeinek, vízi környezetének és élővilágának állapotáról.

Szeptember végén terepbejárást végeztek a Dnyeszternél, a Dunánál és a torkolatvidéken. Így plankton- és bentoszmintákat vettek a Dnyeszteren és a Dunán, és vizsgálták a hidrológiai és hidrokémiai jellemzőket, amelyek általában megfelelnek az évszakos normáknak. A torkolatvidéken tanulmányozták a kereskedelmi fogások összetételét és a halak vándorlásának feltételeit a torkolatot a Fekete-tengerrel összekötő csatornán keresztül.

Az őszi kutatások célja, hogy naprakész adatokat biztosítsanak a víztestek állapotáról, a halállományról és a környezeti változásokról, elősegítve ezzel a fenntartható halgazdálkodást és az élővilág védelmét a térségben.

Kárpátlja.ma