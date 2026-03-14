Ma van a pí és a matematika világnapja

Immár harminchét éve március 14-én tartják a nemzetközi pí-napot, amely 2020 óta a matematika világnapja is.

1988-ban Larry Shaw amerikai fizikus a San Franciscó-i tudományos múzeumban rávette néhány kollégáját, hogy március 14-én járjanak körbe-körbe, egyenek pitét és mondják a pí (3,14) számjegyeit. A pí-napnak elnevezett rendezvényt a következő évben is megismételték. A kezdeményezéshez más intézetek is csatlakoztak, és néhány éven belül nemzetközi ünnep lett.

A pí szám 3,1415926535…-tel kezdődik és a végtelenségig tart, mindemellett a matematikában és a fizikában használt transzcendens szám. A pontos számsor kiszámolása becslések szerint 158 ezer évbe telne.

Érdekesség, hogy 1879-ben ezen a napon született Albert Einstein és 2018-ban ezen a napon halt meg Stephen Hawking.

