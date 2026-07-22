Tömegsírt tártak fel a volhíniai mészárlás helyszínén

Legalább harmincnyolc áldozat földi maradványait tárták fel az északnyugat-ukrajnai Wola Ostrowiecka településen az 1943-as volhíniai mészárlás áldozatainak felkutatása során – számolt be róla a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) Kutatási és Azonosítási Hivatala. A korábban bevezetett, majd 2024 végén feloldott ukrán exhumálási moratórium után újrainduló ásatások kulcsfontosságúak a második világháborús etnikai tisztogatások áldozatainak azonosításában.

A Volinyi terület Koveli járásában, az egykori Wola Ostrowiecka és Ostrówki falvak területén zajló ásatások második hetében a szakemberek egy újonnan felfedezett tömegsírt vizsgálnak. Az IPN hivatalos jelentése szerint a halottakat sietve, koporsók nélkül dobták a gödörbe, a csontvázak teljesen rendszertelenül fekszenek egymáson. A feltárt maradványokon – különösen a koponyákon – rendkívül súlyos, mechanikai behatásoktól származó sérülések nyomai láthatók, ami megerősíti a korabeli brutális kivégzési módszerekről szóló történeti beszámolókat.

A csontok mellett számos személyes tárgyat, köztük kereszteket, szentképes medálokat, ruházati kellékeket és ékszereket is találtak a régészek. A jelenlegi fázisban a sírgödör felső rétegeinek feltárása zajlik, a tetemek kiemelése csak a teljes csontvázak kibontása után kezdődik meg. A múlt héten egy közeli erdőben, az ostrówkibeli temető mellett egy egyéni sírt is azonosítottak.

A mostani feltárások szorosan kapcsolódnak az 1943-as volhíniai mészárlás (lengyelül: rzeź wołyńska) eseményeihez, amelynek során az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) fegyveres egységei összehangolt támadásokat indítottak a régió lengyel civil lakossága ellen. A tisztogatások célja a vitatott hovatartozású területek homogenizálása volt.

Csak Ostrówki és Wola Ostrowiecka térségében több mint ezer lengyel lakost gyilkoltak meg néhány nap leforgása alatt. Az első exhumálásokat 1992-ben, majd 2011-ben és 2015-ben végezték el ezeken a településeken, amelyek során összesen 674 áldozat maradványait emelték ki és temették el méltó körülmények között.

A kutatások folytatását egy hosszas diplomáciai konfliktus lezárása tette lehetővé. Az ukrán hatóságok 2017 tavaszán moratóriumot rendeltek el a lengyel áldozatok felkutatására, miután a délkelet-lengyelországi Hruszowicében lebontottak egy illegálisan emelt UPA-emlékművet. A tilalom feloldását 2024 novemberében jelentette be Radosław Sikorski lengyel és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, megnyitva az utat a megbékélést szolgáló feltárások előtt.

A mostani, augusztus elejéig tartó munkálatokat egy interdiszciplináris csapat végzi az IPN, a wrocławi Orvosi Egyetem, valamint a Volinyi Régiségek ukrán szervezet szakembereinek részvételével, a lengyel Kulturális Minisztérium támogatásával. Az együttműködés keretében a közeljövőben további kutatásokat terveznek a Lviv megyei Huta Pieniacka területén is.

Forrás: mult-kor.hu

Nyitókép forrása: múlt-kor.hu

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