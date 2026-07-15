Megkezdték a volhíniai mészárlás áldozatainak újabb exhumálását

Újabb tömegsírok feltárását és az áldozatok exhumálását kezdték meg a lengyel és ukrán szakemberek az 1943-as volhíniai mészárlás egykori helyszínein, Ostrówki és Wola Ostrowiecka elpusztult településeken – számolt be róla a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN). A most induló, heteken át tartó munkálatok a lengyel-ukrán emlékezetpolitikai feszültségek enyhülésének jelentős állomását képviselik, és az egykori etnikai tisztogatás eddig ismeretlen áldozatainak azonosítását, valamint méltó újratemetését teszik lehetővé.

Az augusztus 7-ig tartó régészeti munkálatok azokra a helyszínekre fókuszálnak, amelyeket az idén áprilisban lefolytatott szondázó kutatások során azonosítottak. Az IPN szakemberei dr. Łukasz Szleszkowski, a Wrocławi Orvosi Egyetem kutatója, a Wołyńskie Starożytności szervezet, valamint a lengyel kulturális minisztérium képviselőinek és ukrán partnereknek a közreműködésével dolgoznak.

A feltárás három konkrét területet érint: egy tömegsírt a Wola Ostrowiecka-i egykori Aleksander Strażyc-féle gazdaság területén, egy csoportos temetkezési helyet az egykori ostrówkii iskola alapjainál, továbbá egy egyéni sírt a helyi temetővel szemben.

Az 1943 nyarán végrehajtott volhíniai mészárlás a második világháború egyik legsúlyosabb, európai polgári lakosság ellen irányuló regionális atrocitása volt. A területen aktív Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) nacionalista fegyveresei összehangolt etnikai tisztogatást hajtottak végre a lengyel kisebbség ellen, amelynek során települések százait égették fel, és a becslések szerint mintegy százezer civilt gyilkoltak meg.

A ma az ukrajnai Volinyi területhez (oblaszty) tartozó Ostrówki és Wola Ostrowiecka a vérengzések egyik szimbolikus helyszínévé vált. A korábbi – 1992-ben, 2011-ben és 2015-ben lefolytatott – kutatások során a szakemberek már 674 áldozat földi maradványait emelték ki és temették újra ezeken a településeken.

A lengyel áldozatok felkutatása hosszú ideig súlyos diplomáciai konfliktusok forrása volt Varsó és Kijev között. Az ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete 2017 tavaszán – egy délkelet-lengyelországi UPA-emlékmű lebontására válaszul – teljes moratóriumot hirdetett a lengyel exhumálásokra Ukrajna területén. A tilalmat csak hosszas politikai egyeztetések után, 2024 novemberében oldották fel hivatalosan, Radosław Sikorski lengyel és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közös megegyezése nyomán.

A diplomáciai áttörés óta a feltárások ismét felgyorsultak: a kutatók tavaly Puźniki egykori falujában negyvenkét áldozat földi maradványait exhumálták, a közeljövőben pedig a Lviv (Lemberg) megyei Huta Pieniacka területén is folytatódnak az emlékezetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű történelmi munkálatok.

Forrás: mult-kor.hu

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