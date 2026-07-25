Laborban növesztett fogakkal kísérleteznek a kutatók

Amerikai és brit kutatók élő fogszövetek fejlesztésén dolgoznak, amelyek kiválthatják a hagyományos töméseket, sőt akár a fájdalmas implantátumokat is.

Olyan regeneratív fogászati megoldásokat fejlesztenek, amelyekkel a sérült fogak akár újranöveszthetők lennének – számolt be a Washingtoni Egyetem és a londoni King’s College legújabb fejlesztéséről a BBC.

Modern fogászati kezelés implantátum helyett

A kutatók célja, hogy a fogak javítását ne mesterséges anyagokkal, hanem a szervezet saját regenerációs folyamatait kihasználva oldják meg. A Washingtoni Egyetem kutatócsoportja őssejtekből olyan sejteket hozott létre, amelyek képesek zománcot és dentint termelni. Hosszú távú céljuk egy teljes, laboratóriumban előállított fog kifejlesztése, amely a páciens állcsontjába ültetve természetes módon fejlődhetne tovább.

A King’s College London kutatói szintén biológiai fogpótlásokon dolgoznak. Olyan fogkezdeményeket fejlesztenek, amelyek idővel teljes értékű, működő fogakká alakulhatnak, így tartósabb alternatívát jelenthetnének a mai implantátumoknál.

A szakemberek szerint a regeneratív fogászat nemcsak a szuvas fogak kezelését alakíthatja át, hanem hozzájárulhat az általános egészség javításához is. Egyre több bizonyíték utal ugyanis arra, hogy a rossz szájhigiéné és a fogágybetegségek növelhetik többek között a szív- és érrendszeri, illetve a légúti betegségek kockázatát. Bár a technológia még kísérleti fázisban van, a kutatók bíznak abban, hogy a jövőben biztonságos és széles körben alkalmazható kezeléssé válhat.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció

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