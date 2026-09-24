Elrajtolt Kijevből a Kassai Békefutás

Különleges, békemissziós futás rajtolt el csütörtökön Kijev központjából Kassára. Szlovák és ukrán hosszútávfutók vágtak neki a mintegy 1000 kilométeres távnak, köztük Peter Gombita kassai katolikus pap, akit leginkább csak futócipős plébánosként vagy maratonfutó papként emlegetnek. Az indulás előtti éjszaka is robbanásoktól volt hangos az ukrán főváros – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a szervezők részéről Eduard Buraš a Feman Polgári Társulás nevében.

„Reggel 9-kor volt a rajt, most azon vagyunk, hogy minél gyorsabban kijussunk Kijevből. 25 futónk van, ukránok és szlovákok, Kassáig váltják majd egymást a távon. Eléggé hideg van, esik és fúj a szél, de Gombita atya azt mondja, ez kiváló idő a futásra” – részletezte Buraš.

Az érkezést október 2-re tervezik Kassára, vasárnap (október 4.) pedig részt vesznek a Nemzetközi Békemaratonon, de ez azon is múlik, hogyan sikerül teljesíteni a Kijev–Kassa távot, milyenek lesznek a körülmények.

A háborús helyzetet és a veszélyt a saját bőrükön is tapasztalták a békefutás résztvevői. „Éjszaka és tegnap délután is dróntámadások voltak Kijevben, például a vasútállomás ellen. A szállodánk mellett és a rajt helyszínének közelében is voltak becsapódások. Éjszaka robbanások, légvédelmi sziréna éjfélkor, 2-kor, 4-kor” – írta le a helyzetet Buraš.

Gombita régóta hajléktalanszállót vezet Kassa közelében, de nemcsak ebben igazi „hosszútávfutó”. Számos maratoni távot és extrém távolsági futást is teljesített már, hogy felhívja a figyelmet a szegénységre, és adományokat gyűjtsön a rászorulóknak.

A Kijev–Kassa Békefutást Viszvaldasz Kulbokasz érsek, ukrajnai apostoli nuncius áldotta meg. A kezdeményezés a Kassai Ukrán Napok programsorozat része, amit a Feman Polgári Társulás szervezett.

Forrás: felvidek.ma

Nyitókép forrása: TASR

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