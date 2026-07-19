Jézus megkeresztelkedésének kétezredik évfordulójára készül Izrael

Az izraeli Külügyminisztérium hivatalosan is megkezdte az előkészületeket Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes, kétezer éves jubileumára – derül ki a tárca csütörtöki bejelentéséből. A vallástörténeti jelentőségű évforduló alkalmából felálló különleges munkacsoport célja, hogy a várhatóan több millió zarándok fogadása mellett rendezze az utóbbi időszak incidensei miatt feszültté vált diplomáciai viszonyt a globális keresztény közösségekkel.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter George Deek nagykövetet, a zsidó állam keresztény világért felelős különmegbízottját nevezte ki az eseménysorozatot koordináló testület élére. A minisztériumi tájékoztatás szerint a munkacsoport átfogó párbeszédet kezdeményez a világ egyházaival és vallási vezetőivel, egyúttal szorosan együttműködik más kormányzati szervekkel a szentföldi zarándokok hatalmas tömegének logisztikai kiszolgálása érdekében.

Szaár a bejelentés kapcsán hangsúlyozta: Izrael kiemelt prioritásként kezeli a keresztény világgal való kapcsolatok erősítését, valamint a vallásszabadság és a szent helyekhez való zavartalan hozzáférés biztosítását minden felekezet számára.

Jézus megkeresztelkedése a keresztény egyháztörténet és teológia egyik legfontosabb alapeseménye, amely a történelmi hagyomány szerint a názáreti Jézus nyilvános tanítói működésének kezdetét jelölte. A modern történettudomány és a bibliai kronológia az eseményt az 1. század 20-as éveinek vége és 30 közé datálja, így a 2030-as év a vallási és történeti emlékezet szimbolikus sarokkövévé válik. A keresztelés hagyományos helyszíne a Jordán folyó nyugati partján, Jerikó közelében fekvő Kaszr al-Jahud, amely a kora ókortól kezdve fontos átkelőhely volt, a bizánci kortól pedig kiemelkedő zarándokközponttá épült ki.

A most bejelentett átfogó diplomáciai és kulturális kezdeményezést ugyanakkor egy olyan időszak előzi meg, amelyet a helyi keresztény közösségek és szélsőséges csoportok, illetve esetenként az izraeli hatóságok közötti konfliktusok árnyékoltak be. Az elmúlt hónapokban több atrocitás is rontotta Izrael megítélését: Ciszjordániában és Jeruzsálem óvárosában radikális telepesek követtek el támadásokat, míg a dél-libanoni Debel faluban egy izraeli katona rongált meg egy Krisztus-szobrot.

Emellett a háborús korlátozásokra hivatkozva a rendőrség virágvasárnap megakadályozta Pierbattista Pizzaballa latin pátriárkát és más magas rangú egyházi vezetőket abban, hogy belépjenek a jeruzsálemi Szent Sír-templomba.

Bár Benjamin Netanjahu miniszterelnök hagyományosan erős kapcsolatokat ápol az evangéliumi keresztény közösségekkel, és gyakran lép fel a diplomáciai válságok tompítása érdekében, a keresztény ügyekért felelős hivatalos tanácsadói poszt a kormányban betöltetlen maradt. Ezt az űrt hivatott részben kitölteni a Jaffából származó, arab keresztény George Deek megbízatása, akinek munkacsoportja nemcsak a 2030-as emlékév nemzetközi lebonyolításáért felel, hanem az állam és a mintegy kétmilliárdos globális kereszténység közötti történelmi bizalom intézményes helyreállításáért is.

Forrás: mult-kor.hu

Nyitókép: III. Teofilosz, Jeruzsálem görög ortodox pátriárkája (középen) egy csónakban áll a Jordán folyó vizén Izraelben, 2024. január 18-án. Forrás: AP/Leo Correa

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →