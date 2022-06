Gasztro- és turisztikai programmal mutatkozott be a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

A Kárpát-medence magyar családjai június 25-én, szombaton Nyíregyházán találkoztak. A rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu adott otthont, a vendéglátok pedig a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a helyi nagycsaládos egyesület, a NOE Családi kör Egyesülete volt.

A közel ezer résztvevőt hamisítatlan nyári idő és csodás vendégszeretet fogadta Nyíregyházán. A találkozó különlegessége az volt, hogy a KCSSZ és a Családlánc egyes tagszervezetei nemcsak a kulturális örökségeiket mutatták be a rendezvényen. Az érdeklődők az igazi fesztiválhangulatot a regionális gasztro- és turisztikai sátorokban is megtapasztalhatták, hiszen a helyi étel- és italjellegzetességek megkóstolása mellett megismerkedhettek arégiók épített örökségét bemutató tájékoztató füzetekkel, illetve hiteles élménybeszámolókat is meghallgathattak.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján dr. Szabó Tünde kormánybiztos, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, dr. Gégény Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Rákóczi Ildikó, Nyíregyháza megyei jogú város települési képviselője, Regős Judit, a Szülők Háza Alapítvány igazgatója, valamint házigazdaként Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

„Közösségben tudjuk igazán megmutatni, hogy mi, a határon túli magyar családok, az anyaországi családokkal együtt erő vagyunk. Büszkék vagyunk a nagy Kárpát-medencei családunkra, hiszen az összetartozás közöttünk nemcsak egy érzés, hanem mindennapi ösztönző erő arra, hogy a szülőföldünkön éljünk – Délvidéken, Erdélyben, Felvidéken és bármily nehéz, Kárpátalján. Őrizzük és gyermekeinknek továbbadjuk anyanyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat, melyek egyedivé teszik régióinkat” – hangsúlyozta Márton Zsuzsanna.

Továbbá szólt arról, hogy elsősorban Magyarország Kormányát illeti köszönet, amiért kiáll a nemzet egysége és a családok támogatása mellett.

A nap folyamán a kicsik és nagyok szórakozását színes programokkal biztosították a szervezők. A családi fesztiválhangulat elmaradhatatlan elemei: a rendőrkutyás bemutató, Magyarország legnagyobb szabadtéri skanzenjének szépségei, a kézművesfoglalkozások, és a habparti felhőtlen örömei egy tartalmas napot fogtak össze. Ez a találkozó azonban többről szólt. A határon túli és a magyarországi családok találkozójának üzenetét egy dalgondolatában lehet összefoglalni, mely az Örökségünk címet viseli és így szól: „Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek.” Akik kilátogattak és részt vettek a Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozóján, azok megtapasztalták, hogy a jelenlévők számára ez az üzenet olyan érték, ami egyértelműen kifejezi magyar nemzeti önazonosságukat.