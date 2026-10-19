Kárpátaljaiak a TehetségPaletta Fesztiválon

Két kárpátaljai művészeti csoport is képviselte Kárpátalját az idei TehetségPaletta Fesztiválon, a Kárpát-medencei amatőr művészeti közösségek összművészeti találkozóján, amelynek ezúttal Kecskemét adott otthont.

A rendezvényen 11 művészeti kategóriában mutatkoztak be a résztvevők. A programban többek között bábjáték, színjátszás, vers- és prózamondás, tánc, kórusmuzsika, népdal, komoly- és könnyűzene, képzőművészet, esszé- és novellaírás, valamint film- és fotóművészet szerepelt.

A TehetségPaletta Programba idén több mint 1700-an jelentkeztek. A fesztiválon 147 meghívott előadó és kiállító, továbbá 84 előadóművészeti és 63 alkotóművészeti közösség mutatkozott be. A Kárpát-medence számos térségéből érkeztek résztvevők: Magyarország különböző vármegyéiből, Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról is.

Kárpátalját a Tulipán Énekegyüttes és a Princess Balett- és Táncstúdió képviselte.

A Tulipán Énekegyüttes rimóci népdalokat adott elő Csákányné Györke Marianna vezetésével, míg a Princess Balett- és Táncstúdió növendékei a „Pókocskák” című akrodance-produkciójukkal kápráztatták el a közönséget. A táncstúdió vezetője Szász Krisztina.

A kárpátaljai csoportok tartalmas és élményekben gazdag napot tölthettek el Kecskeméten. Mindkét csoport vezetője pozitívan értékelte a fesztiválon való részvételt, kiemelve a rendezvény jól szervezett programjait és színvonalas lebonyolítását. A találkozó kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a résztvevők más térségek alkotóival ismerkedjenek meg, betekintést nyerjenek egymás munkájába, és új élményekkel gazdagodva térjenek haza.

Kárpátalja.ma

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