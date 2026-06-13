Огляд талантів у Берегові

10 червня в Закарпатському угорському університеті ім. Ференца Ракоці ІІ відбувся закарпатський огляд програми TehetségPaletta. Захід, реалізований у співпраці з громадською організацією «Pro Cultura Subcarpathica» та Національним інститутом культури Угорщини, надав можливість танцюристам, співакам, носіям народних традицій і художникам представити свої таланти, а також отримати оцінку та професійні поради від наставників.

Учасників привітав директор програм Національного інституту культури Угорщини Мігай Залаї. У своєму виступі він згадав біблійну притчу про таланти, наголосивши, що кожна людина має різні здібності, але найважливішим є те, як вона їх використовує та розвиває.

— Важливо не те, скільки талантів отримала людина, а те, як вона їх розвиває та реалізує. Саме для того, щоб допомогти людям розпізнати й розкрити свої здібності, була створена програма TehetségPaletta, — зазначив він.

Він також додав, що однією з головних цілей програми є не створення конкурентного середовища, а забезпечення професійної підтримки для учасників, сприяння їхньому розвитку, налагодженню контактів та взаємному навчанню. Крім того, Мігай Залаї підкреслив: для Національного інституту культури важливо підтримувати угорські громади Карпатського басейну та забезпечувати доступність культурних програм для угорців незалежно від кордонів.

До присутніх звернулася й Ільдіка Орос, президентка Закарпатського угорського університету ім. Ференца Ракоці ІІ та ГО «Pro Cultura Subcarpathica». У своєму виступі вона наголосила на об’єднувальній силі мистецтва:

— Лише той народ здатний зрозуміти душу інших народів, який знає власну. Саме про це говорить сьогоднішній день. Народні пісні, танці та спільна творчість є цінностями, які ми можемо передати наступним поколінням.

Президентка також зазначила, що на Закарпатті аматорські мистецькі рухи завжди відігравали важливу роль у згуртуванні громади. Вона нагадала: багато культурних ініціатив, театральних гуртків та мистецьких колективів згодом стали визначними установами, що доводить — підтримка талантів і спільна творчість створюють довготривалу цінність.

Виступи учасників оцінювали двоє визнаних фахівців: викладач танцю, доцент Закарпатського угорського університету ім. Ференца Ракоці ІІ Ласло Сіладі та лауреат премії «Угорська спадщина», музичний педагог, диригент і композитор Йожеф Івашкович. Наставники надали кожному учаснику індивідуальні професійні рекомендації.

Загалом на огляді було представлено 14 творчих номерів. До програми увійшли сольні танці, групові хореографічні постановки, народні музичні виступи та образотворчі роботи.

Вихованці балетної та танцювальної студії «Princess» представили кілька хореографічних композицій, серед яких «Імпульс», «Вогонь», «Маріонетки», «Сонечко», «Останній танець», «Ромео і Джульєтта», «Павучки» та «Циганське свято». Із сольними номерами виступили Кіра Ребрик, Крістіна Гріпта та Ванесса Паллагі.

У категорії образотворчого мистецтва глядачі мали змогу ознайомитися з роботами митця з села Петрове Чаби Куташі. Його творчість оцінювала угорська наставниця, скульпторка та художниця Чілла Галасі. У роботах молодого митця переважають реалістичні зображення людей, портрети та сцени повсякденного життя.

Народні музичні традиції представив вокальний ансамбль «Тюліпан», який діє при осередку Угорської школи народного мистецтва в селі Малі Геївці та виконав народні пісні з Рімоца. Успіх також мав Клуб пенсіонерів КМКС м. Чоп, який представив фольклорну композицію «Прядіння, лущення кукурудзи та утоптування току».

Після завершення виступів наставники підбили підсумки та надали загальну професійну оцінку. Усі учасники отримали дипломи, які їм вручили Ільдіко Орос та Мігай Залаї.

На завершення заходу було оголошено два номери, які представлятимуть Закарпаття на Карпатському басейновому форумі TehetségPaletta. На захід, що відбудеться 17–18 жовтня 2026 року в Кечкеметі, пройшли вокальний ансамбль «Тюліпан» та хореографічна композиція «Павучки» студії «Princess».

За словами організаторів, головне послання програми TehetségPaletta полягає в тому, що розвиток талантів є спільною справою. Програма водночас сприяє особистісному розвитку, зміцненню громад і збагаченню культурного життя закарпатських угорців, а берегівський огляд вкотре довів, що мова мистецтва поєднує покоління та створює цінності, які залишаються надовго.

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