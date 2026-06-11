Tehetségek seregszemléje Beregszászban

Június 10-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen rendezték meg a TehetségPaletta program kárpátaljai szemléjét. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésében megvalósult eseményen táncosok, énekesek, hagyományőrző közösségek és képzőművészek mutathatták be tehetségüket, miközben szakmai mentoroktól kaptak értékelést és útmutatást.

A rendezvény résztvevőit Zalai Mihály, a Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt programok igazgatója köszöntötte. Beszédében a bibliai talentumok példázatát idézte fel, hangsúlyozva, hogy minden ember más-más adottságokkal rendelkezik, a lényeg azonban az, miként él ezekkel a lehetőségekkel.

– Nem az a fontos, hogy ki mennyi talentumot kapott, hanem az, hogy mit kezd vele, hogyan fejleszti és kamatoztatja azt. A TehetségPaletta program is azért jött létre, hogy segítsen felismerni és kibontakoztatni ezeket az értékeket – fogalmazott.

Hozzátette: a program egyik legfontosabb célja, hogy a résztvevők versenyhelyzet helyett szakmai támogatást kapjanak, fejlődjenek, kapcsolatokat építsenek, és egymástól is tanulhassanak. Kiemelte azt is, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet számára fontos küldetés a Kárpát-medence magyar közösségeinek támogatása, valamint az, hogy a kulturális programok határokon átívelően is elérjék a magyarságot.

A jelenlévőket Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke is köszöntötte. Beszédében a művészet közösségformáló erejét hangsúlyozta.

– Csak az a nép képes megérteni más népek lelkét, amely a sajátját is ismeri. Ez a mai nap erről is szól. A népdalok, a táncok és a közös alkotás mind olyan értékek, amelyeket továbbadhatunk a következő generációknak – emelte ki.

Az elnök rámutatott arra is, hogy Kárpátalján az amatőr művészeti mozgalmak mindig jelentős közösségépítő szerepet töltöttek be. Felidézte, hogy számos kulturális kezdeményezés, színjátszó kör és művészeti közösség vált később meghatározó intézménnyé, bizonyítva, hogy a tehetséggondozás és a közösségi alkotás hosszú távon is értéket teremt.

A szemlén a produkciókat két elismert szakember, Szilágyi László táncoktató, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense, valamint Ivaskovics József Magyar Örökség-díjas zenetanár, karvezető és zeneszerző értékelte. A mentorok minden fellépőt személyre szabott szakmai tanácsokkal segítettek.

A rendezvényen összesen tizennégy produkció mutatkozott be. A műsorban helyet kaptak szólótáncok, csoportos koreográfiák, népzenei előadások és képzőművészeti alkotások is.

A Princess Balett- és Táncstúdió növendékei több koreográfiával léptek színpadra, köztük az Impulzus, a Tűz, a Marionett bábuk, a Napocska, az Utolsó tánc, a Rómeó és Júlia, a Pókocskák és a Cigány mulatság című produkciókkal. Szóló előadásával mutatkozott be Rebrik Kira, Hripta Krisztina és Pallagi Vanessza.

A képzőművészeti kategóriában Kutasi Csaba tiszapéterfalvai alkotó munkáit ismerhette meg a közönség. A fiatal művész alkotásait a magyarországi mentor, Halassy Csilla szobrász- és képzőművész értékelte. Kutasi Csaba munkásságában elsősorban a realista ábrázolásmód, az emberi alakok, portrék és hétköznapi életképek kapnak hangsúlyt.

A népzenei hagyományokat a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola kisgejőci helyszínén működő Tulipán Énekegyüttes képviselte rimóci népdalokkal, míg a KMKSZ Csapi Nyugdíjas Klub a Fonó, fosztó és csűrdöngölő című hagyományőrző összeállításával aratott sikert.

A bemutatkozásokat követően a mentorok összegző szakmai értékelést tartottak, majd valamennyi résztvevő oklevelet vehetett át. Az elismeréseket Orosz Ildikó és Zalai Mihály adta át a fellépőknek.

A rendezvény zárásaként kihirdették azt a két produkciót, amelyek Kárpátalját képviselhetik a TehetségPaletta Kárpát-medencei Találkozóján. A 2026. október 17–18-án Kecskeméten megrendezendő eseményre a Tulipán Énekegyüttes, valamint a Princess Balett- és Táncstúdió Pókocskák című koreográfiája jutott tovább.

A szervezők szerint a TehetségPaletta legfontosabb üzenete, hogy a tehetség kibontakoztatása közös ügy. A program egyszerre szolgálja az egyéni fejlődést, a közösségek megerősítését és a kárpátaljai magyar kulturális élet gazdagítását. A beregszászi szemle ismét bebizonyította, hogy a művészet nyelve generációkat köt össze, és maradandó értéket teremt a közösség számára.

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