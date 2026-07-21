Könyvgyűjtés indult a kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek javára

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Kárpát-medencei könyvgyűjtést hirdetett a kárpátaljai és vajdasági magyar gyermekek támogatására. A kezdeményezés célja, hogy minél több új vagy újszerű állapotú magyar nyelvű könyv jusson el a külhoni magyar családokhoz, óvodákba, iskolákba és könyvtárakba, hozzájárulva az anyanyelv megőrzéséhez és a magyar identitás erősítéséhez.

Az alapítvány közleménye szerint a mostani akcióval elsősorban a háború sújtotta Kárpátalján, valamint a vajdasági magyar közösségben élő legfiatalabbak számára szeretnének segítséget nyújtani. A szervezet korábban, öt évvel ezelőtt már szervezett hasonló gyűjtést, amelynek keretében több mint 1500 könyvet juttattak el székelyföldi gyermekekhez.

A könyvadományok gyűjtése 2026. augusztus 31-ig tart. A beérkezett kötetek elszállítását szeptember végére tervezik, az átadás pedig várhatóan októberben valósul meg. A helyszíni szétosztásban a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség működik közre.

Milyen könyveket várnak?

Az alapítvány elsősorban 2010 után megjelent, új vagy újszerű állapotú gyermekkönyveket és általános iskolai kötelező olvasmányokat fogad. Korábban kiadott köteteket is örömmel átvesznek, amennyiben azok hibátlan állapotban vannak.

A gyűjtés során az alábbi korosztályok számára várnak könyveket:

0–3 éveseknek: leporellók, kartonkönyvek, mondókás könyvek;

leporellók, kartonkönyvek, mondókás könyvek; 3–6 éveseknek: rövid meséket és verseket tartalmazó képeskönyvek;

rövid meséket és verseket tartalmazó képeskönyvek; 7–11 éveseknek: mesék, meseregények, kezdő olvasóknak szóló könyvek.

Emellett a vajdasági magyar iskolák által ajánlott kötelező olvasmányok is szerepelnek a gyűjtésben.

Miért éppen Kárpátalja és Vajdaság?

Az alapítvány hangsúlyozza, hogy szívesen segítene minden magyar gyermeknek, azonban anyagi és logisztikai lehetőségeik jelenleg két régió támogatását teszik lehetővé. A választás Kárpátaljára a háborús helyzet miatt esett, míg Vajdaságban a helyi partnerszervezetek segítségével biztosított a könyvek hatékony eljuttatása a gyermekekhez.

Anyagi támogatás is fogadható

A kezdeményezés pénzadománnyal is támogatható. A felajánlásokat a könyvek szállítására, valamint új kiadványok beszerzésére fordítják.

Az alapítvány tájékoztatása szerint a könyvleadó pontok hálózata folyamatosan bővül. Azok is jelentkezhetnek, akik saját településükön vállalnák könyvátvételi pont működtetését.

A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, könyvadománnyal vagy a felhívás megosztásával segítse a kezdeményezést, hogy minél több magyar gyermekhez juthassanak el értékes magyar nyelvű könyvek.

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