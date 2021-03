Szijjártó: remélhetőleg egyszer megoldódik a kettős állampolgárság kérdése Szlovákiában

Egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerül biztosítani a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában, de remélhetőleg egyszer erre a kérdésre is megszületik a megoldás – jelentette ki szerdai révkomáromi látogatását követően a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország számára Szlovákia stratégiai partner, a két ország kapcsolatrendszerében pedig nagyon fontos szerepet tölt be a felvidéki magyarság, amelynek képviselőivel ezért a kormány rendszeresen konzultál az őket érintő legfontosabb ügyekről.

Mint mondta, a közös sikertörténetek megerősíthetik a felek közötti bizalmi alapot, ami lehetőséget teremt a kényesebb kérdések megvitatására is, mint például a kettős állampolgárság ügye.

Rámutatott, egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerül biztosítani a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában, pedig szerinte nem kellene félni ettől az Európa-szerte létező jogintézménytől. Mindenesetre reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb lesz megoldás erre az ügyre is.

“Szeretnénk ezt a kérdést értelmesen, a kölcsönös tisztelet talaján állva megvitatni, nem engedve a provokációknak” – hangsúlyozta, elfogadhatatlannak nevezve a magyarokat felforgató, destabilizáló elemekként feltüntető nyilatkozatokat.

Kiemelte, nem szabad felülni a provokációknak, és leszögezte, semmiképp nem szeretné, ha “visszatérne az a szégyenteljes helyzet, amikor gyakorlatilag nem volt kommunikáció közvetlenül a két ország kormánya között”.

Emellett az idei szlovákiai népszámláláson való részvételre, illetve azon magyarságuk feltüntetésére kérte a felvidéki magyarokat.

A koronavírus-járvány kapcsán arról számolt be, hogy október óta tárgyal az orosz kormánnyal és a kínai partnerekkel arról, hogy Magyarország keletről is vakcinához juthasson, és ezért több európai országból, például Szlovákiából is megkeresték kormányzati vezetők, hogy segítsen a szükséges összeköttetések megteremtésében az oltóanyag-hiány kezelése érdekében.

Szijjártó Péter elmondta, hogy tizenhárom felvidéki kórháznak összesen huszonhét lélegeztetőgépet ad a magyar kormány, tíz Galántára és hat Dunaszerdahelyre kerül.

A miniszter Keszegh Bélával, Komárom polgármesterével, a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagjaival, illetve Gyimesi György parlamenti képviselővel egyeztetett.

A tájékoztatás szerint beszéltek a térség fejlesztési terveiről, a magyar kormány kész támogatni például a révkomáromi vár felújítását, valamint újabb iskolák fejlesztését.

“Minél erősebbek a szomszédok, annál erősebbek vagyunk mi is” – fogalmazott.

Forrás: MTI