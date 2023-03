Szlovákia kedvezményesen szerezhet Viper helikoptereket az Ukrajnának adott MiG-ek helyett

Az ügyvezető szlovák védelmi miniszter, Jaroslav Nad szerint az Amerikai Egyesült Államok kedvezményesen kínál 12 új Bell AH-1Z Viper helikoptert a Szlovákia által Ukrajnának adományozott MiG 29-es vadászgépek helyett – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a miniszternek a közösségi hálón tett bejelentésére hivatkozva szerdán.

A szlovák tárcavezető szerint az amerikai ajánlat a helikoptereken kívül azok pilótáinak kiképzésére, illetve mintegy 500 AGM-114 Hellfire rakétára is kiterjed, s azokért Szlovákiának megközelítőleg 340 millió eurót kellene fizetnie, 3-4 éven belül.

„A fennmaradó összeget, mintegy 660 millió dollárt ajándékként kapnánk az amerikai kormány védelmi alapjától (Foreign Military Financing)”

– idézte Jaroslav Nad szavait a szlovák hírügynökség. A szlovák ügyvezető miniszter úgy véli, országa két éven belül kaphatná meg az amerikai helikoptereket. Megjegyezte: az ajánlat iránt más országok is érdeklődnek, s az részben közvetett kompenzáció lehet a Szlovákia által megrendelt F-16-os vadászgépek leszállítása terén bekövetkezett késedelem miatt is.

Jaroslav Nad megállapította:

ilyen módon az Ukrajnának adott MiG 29-es vadászgépekért országa 900 millió eurót meghaladó értékű kompenzációt kaphat, amely összeg a helikopterekre elnyerhető amerikai kedvezményen kívül tartalmazza a vadászgépek átadásáért ígért 200 millió eurós, valamint az ugyancsak Ukrajnának adott Kub légvédelmi rendszerért járó 50 millió eurós európai kompenzációt is.

A szlovák ügyvezető védelmi miniszter által ismertetett ajánlatról még a pozsonyi kormánynak kell döntést hoznia.

Eduard Heger tavaly decemberben egy ellene indítványozott bizalmi szavazáson megbukott kabinetje, amely azóta ügyvezetőként kormányoz, a múlt héten, online ülésén döntött arról, hogy Szlovákia – teljes készletét – 13 darab MiG 29-es vadászgépet, illetve egy Kub légvédelmi rendszert adományoz Ukrajnának. A szlovák fegyverzet átadásának előzménye, hogy Eduard Heger ügyvezető szlovák kormányfő a február eleji brüsszeli EU-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozója során ígéretet tett arra, hogy Szlovákia átadja MiG 29-es vadászgépeit Ukrajnának.

A vadászgépek átadásáról hozott múltheti döntés ellen több szlovák ellenzéki párt is tiltakozott, köztük az Ukrajnának történő szlovák fegyverszállítást elutasító Irány (Smer-SD) is, amelynek elnöke, Robert Fico pénteken bejelentette: büntető feljelentést tesz az ügyben a főügyészségen hivatali jogkörrel való visszaélés miatt. A szlovák védelmi tárca szerdai közlése szerint az Ukrajnának szánt vadászgépek még Szlovákia területén vannak, azok átadásának folyamata néhány héten belül fejeződik be.

Forrás: MTI

Nyitókép: USMC. U.S. Marine Corps