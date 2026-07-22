Zajlik a Magyarok Kenyere búzagyűjtési akciója

Magyarországon idén 102 gazdaság vállalta az adománybúza átvételét, míg 12 malom, összesen 15 malomüzem közreműködésével készülnek el a lisztadományok, amelyek a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jutnak el.

A Magyarok Kenyere közösségi oldaláról megtudtuk, a program erejét ugyanakkor az egész Kárpát-medencét átfogó összefogás adja.

A külhoni térségekben további 189 gyűjtőpont kapcsolódik be az adományok gyűjtésébe és koordinálásába.

A toborzást a NAK munkavállalói, falugazdászok, a MAGOSZ gazdaszervezetei és további 13 külhoni szervezet munkatársai, köztük a külhoni falugazdász hálózat is segíti.

A búzagyűjtés egészen augusztus végéig tart.

A kezdeményezés szellemiségét jól összefoglalja a program jelmondata:

„Nincsenek határaink, csak 15 millió búzaszemünk, és nekünk minden egyes búzaszem számít!”

Ez az üzenet évről évre emlékeztet arra, hogy a nemzeti összetartozás, a szolidaritás és a segítő szándék nem ismer országhatárokat.

A 2025. évben már átlépte az 1100 tonnát a búzaadományok össz-mennyisége, ezzel több, mint 700 tonna liszt került kiosztásra: idehaza több, mint 400, határon túl több, mint 100 intézményt, szervezetet támogatva. Az átadott lisztek jellemzően 4-6 hónapon keresztül segítik a szociális ellátást, abból nem csupán kenyér, de péksütemény, főzelék, tészta és egyéb finomság is az asztalra kerül.

A Magyarok Kenyere program nem csupán adománygyűjtés, de közösségi szerepvállalás is, így továbbra is ingyenesen várja az érdeklődőket, látogatókat bármely eseményén: aratónapok, búzaösszeöntő ünnepségek, kenyérünnepek, sőt: közösségi sütések sora veszi kezdetét a nyári szezonban határon innen és túl.

Mind a gyűjtőpontok, mind az események listája elérhető a magyarokkenyere.hu weboldalon (folyamatosan frissül).

Forrás: Magyarok Kenyere/Felvidék.ma

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