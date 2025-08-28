260 háborúban érintett ukrán gyermeket fogad táborában a Rákóczi Szövetség

Az orosz-ukrán háború legrászorultabb kárvallottjait, 260 gyermeket, köztük sok árván maradtat fogad a Rákóczi Szövetség szeptember első hetében Sátoraljaújhelyen. Az Ukrajna különböző területeiről érkező gyermekeknek igyekeznek örömet és felszabadult légkört biztosítani egy héten keresztül annak érdekében, hogy megtapasztalják a magyar emberek szeretetét.

A Rákóczi Szövetség közösségének örömére szolgál, hogy a nagy nyári táborai mellett lehetősége nyílik kifejezni jóérzését támogatóival együtt azok felé is, akik most a legnagyobb nélkülözést szenvedik el.

Az ukrán diákok táborának ünnepélyes megnyitóján augusztus 31-én, vasárnap 16 órakor részt vesz Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja. A táborozó diákokat szeptember 3-án, szerdán 11 órakor felkeresi Pál Norbert, kormánybiztos is.

A háborús területről érkező gyermekeket Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és az ukrán katonai adminisztráció közreműködésével hívta meg a Rákóczi Szövetség.

2025 nyarán a most érkező 260 ukrán diákkal együtt 1746 ukrajnai táborozót, köztük magyarokat és ukránokat fogadott a Rákóczi Szövetség. A háború kitörése óta a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor közel 11 ezer ukrán állampolgárnak, köztük magyaroknak és nem magyaroknak nyújtott lehetőséget a háború sújtotta hétköznapokból való kiszakadásra.