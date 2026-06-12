A kárpátaljai születésű dr. Janotti Judit az idei Ráday Mihály-díj kitüntetettje

Ráday Mihály-díjjal tüntette ki a Fővárosi Közgyűlés dr. Janotti Judit műemlék-felügyelőt Budapest épített örökségének megőrzéséért végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

A kárpátaljai származású szakember évtizedeken át meghatározó szerepet töltött be a főváros műemlékvédelmében, különösen a Budai Vár és környezetének értékvédelmi feladataiban. Közreműködésével valósult meg számos jelentős történelmi épület és közterület helyreállítása, egyebek mellett a Mátyás-templom, a Várkert Bazár, a Sándor-palota, a Rudas és a Rác fürdő rekonstrukciója, valamint a Szentháromság tér és a Clark Ádám tér megújítása.

Dr. Janotti Judit Kárpátalján kezdte tanulmányait: az általános műszaki képzést Ungváron végezte, majd Kijevben szerzett várostervező építész diplomát. Az 1980-as évek elején települt át Magyarországra. Bár építészként helyezkedett el, érdeklődése hamar a műemlékvédelem felé fordult, ezért a Budapesti Műszaki Egyetemen műemlékvédelmi szakmérnöki képesítést szerzett.

A szakma iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy a nyolcvanas évek végén műemlékvédelemből doktorált. Kutatásainak középpontjában szülőföldje állt: szakdolgozatát és doktori disszertációját Kárpátalja középkori műemlékeiről, várainak és templomainak topográfiájáról írta. Munkája során személyesen járta végig a történelmi emlékhelyeket, dokumentálva a térség épített örökségét.

1992-ben csatlakozott az országos műemlékvédelemhez, ahol műemlék-felügyelőként dolgozott. Szakmai pályafutása során meghatározó szerepet vállalt Budapest történelmi épületeinek megóvásában és helyreállításában.

A korábban Podmaniczky-díjjal és Budavárért Emlékéremmel is kitüntetett szakember ma is aktívan részt vesz az épített örökség megőrzésében, építéstörténeti dokumentációk és értékleltárak készítésével segítve a műemlékvédelmi munkát.

A Ráday Mihály-díj újabb elismerése annak a több évtizedes, elhivatott szakmai tevékenységnek, amellyel a kárpátaljai származású építész és műemlékvédelmi szakember hozzájárult Magyarország kulturális örökségének megőrzéséhez.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Budavári Önkormányzat

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