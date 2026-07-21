A labdarúgó-világbajnokság döntője az idei év eddigi legnézettebb műsora Magyarországon

Csaknem 1,5 millió nézővel az M4 Sport a nézettségi lista első helyére került a FIFA 2026 labdarúgó-világbajnokság döntőjének közvetítésével. A vasárnapi finálé nézettsége megelőzte az RTL-en májusban közvetített BL döntőt is – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az év eddigi legnézettebb műsora és sporteseménye lett a FIFA 2026 labdarúgó-világbajnokság döntője. Az M4 Sport csaknem 3,5 órás közvetítésének nézettsége a teljes lakosság körében 45,8 százalékos közönségarányt ért el, a spanyol-argentin összecsapásra 1 millió 489 ezer fő volt kíváncsi – tartalmazza a közlemény.

Az összegzés szerint egy átlagos néző 2 óra 10 percet nézett meg az M4 Sport 3 óra 25 perc hosszú közvetítéséből. A televíziós élő közvetítés mellett több mint 227 ezer fő követte online a döntőt az m4sport.hu oldalon és a Médiaklikken. A mérkőzés nézettsége az RTL-en közvetített májusi BL finálénál és a közmédián sugárzott 2024-es Európa bajnokság és 2022-es világbajnokság döntőjét is meghaladta.

Azt írták, hogy a sportesemény iránti kiemelt érdeklődés a hazai televíziós piacon is érezhető volt: a világbajnoki mérkőzések több idősávban is meghatározó szerepet játszottak a nézettségi versenyben. Június 11. és július 19. között az M4 Sport átlagos közönségaránya (teljes nap, 4+) 8,1 százalék lett, így a vizsgált időszakban a második legnézettebb csatorna lett a teljes piacon, míg a 18-49-es, 18-59-es, 60 év alattiak, valamint a férfiak körében is a legnézettebb csatorna volt ebben az időszakban.

A labdarúgó-világbajnokság ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel követett sporteseménye, amelyet Magyarországon is kiemelkedő nézői figyelem kísér. Az M4 Sport világszínvonalon, külön díj megfizetése nélkül tette elérhetővé vébé döntőjét is a futballrajongók számára – olvasható a közleményben, amely szerint az adatok forrása a Nielsen Közönségmérés és a Gemius Prism.

Forrás: MTI

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