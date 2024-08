A PCS képviseli Kárpátalját a Magyarok Országos Gyűlésén

Idén tizedik alkalommal szervezik meg a Magyarok Országos Gyűlését (MOGY) augusztus 17-20-a között. A jubiláló eseménynek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ad otthont.

Kárpátalját idén is a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet képviseli. A PCS pavilonjában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is bemutatkozik. Ezen kívül ingyenes kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal és nonstop filmvetítéssel várják az érdeklődőket. A kárpátaljai pavilont értékes kiadványok is színesítik majd.

A MOGY egy többszörösen összetett rendezvény. Az esemény három kérdésre keresi a választ: Mi van a világban? Mi várható? Mit lehet, mit kell tenni? Középpontban a nemzet áll. A rendezvény sikere a hazájukat és egymást szerető emberek összefogásában rejlik.

A kárpátaljai program ITT olvasható.

A Pro Cultura Subcarpathica tavaly is részt vett az eseményen, amely nagy sikernek örvendett.

Nyitókép forrása: Magyarok Országos Gyűlése

Kárpátalja.ma