A Pro Cultura Subcarpathica a Magyarok Országos Gyűlésén

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány a Magyarok Országos Gyűlését (MOGY). Az eseménynek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ad otthont augusztus 11. és 13. között.

A háromnapos rendezvénysorozatot Vukics Ferenc, a Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány alapítója, valamint Németh Henrik és Andrási István kuratóriumi tagok nyitották meg. Ezt követően a vendégek külön sátrakban tartottak előadásokat.

Az eseményre a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) is regisztrált. A civil szervezet sátrában bemutatkozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is, valamint az intézmény által alapított egységek. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke Az ismeretlen Kárpátalja a mi szemszögünkből című előadásával indította a kárpátaljai blokkot.

Molnár Krisztina, a PCS koordinátora a szervezet munkásságát mutatta be.

Mint mondta:

„A PCS-t 2011-ben hívták életre alapítói a beregszászi magyar főiskola bázisán azzal a céllal, hogy legyen Kárpátalján egy olyan szervezet, amely kulturális hidat képez az ott élő nemzetek között. Szerteágazó tevékenységi köre egyedülálló a megyében. A kulturális, hagyományőrző programok mellett élő tájházat, tanodát és kultúrkúriát is működtetnek, honlapot szerkesztenek, továbbá egy magyar nyelvet népszerűsítő mozgalmat is felvállaltak.„

Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója az alapítvány programjairól, valamint a kárpátaljai tehetséggondozásról szólt. Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója tevékenységüket mutatta be. Birtók Vanessza, a „Rákóczi-tour” Turisztikai Információs Központ vezetője a Rákóczi-főiskoláról és a turisztikai központ munkásságáról beszélt. Balogh János, a Rákóczi-főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ igazgatója a beregszászi, a tiszapéterfalvai és a nagydobronyi centrumokat mutatta be. Jakab Andrea, a P. Frangepán Katalin Gimnázium megbízott igazgatója a gimnázium és a Kárpátaljai Magyar Líceum működéséről számolt be.

Ezt követően Kész Barnabás, a Rákóczi-főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója a kárpátaljai néprajz és népi viseletek világát tárta a közönség elé.

A nap során a főiskola egész napos kárpátaljai vonatkozású filmbemutatóval várta az érdeklődőket.

Az első nap záróakkordjaként a Nagy Zoltán Mihály művéből készült A sátán fattya című filmet tekinthették meg az érdeklődők. A vetítés végén közönségtalálkozóra került sor a film főszereplőjével, a Jászai Mari-díjas Tarpai Viktóriával, a Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház színésznőjével. A beszélgetést Váradi Natália moderálta.

A MOGY második napján is színes programokkal, kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, tánccal, kárpátaljai ételkóstolóval és könyvbemutatókkal várják az érdeklődőket.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma