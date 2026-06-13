Kis híján vízbe fulladt egy 14 éves gyermek Aknaszlatinán

Sürgősségi orvosi ellátásra volt szüksége egy 14 éves gyermeknek a técsői járási Aknaszlatinán, miután egy helyi medencében rosszul lett.

A beszámolók szerint a gyermek vizet nyelt, és kis híján megfulladt.

A mentők kiérkezéséig a helyszínen tartózkodó vízimentő nyújtott elsősegélyt a sérültnek. Ezt követően az orvosi csapat megvizsgálta a gyermeket, állapotának megfelelő ellátásban részesítette, majd a técsői járási kórházba szállította.

Az orvosok tájékoztatása szerint a gyermek állapota stabil.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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